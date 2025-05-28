«Ростелеком» и Минобрнауки обучат ИТ-специальностям более 20 тыс. студентов из 50 вузов страны

«Ростелеком» совместно с Минобрнауки России и Минцифры России масштабирует образовательное партнерство и в 2025/2026 учебном году обучит ИТ-специальностям более 20 тыс. студентов из более 50 вузов страны. Об этом сообщил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Программа стартовала на базе «ИТ-школы РТК» в 2022 г. и на начальном этапе включала четыре вуза. За три года она выросла до 28 вузов и продолжит расширяться. Студенты осваивают современные цифровые компетенции на базе собственных технологических решений компании — в том числе продуктов «Базиса», TData и др. Это позволяет будущим специалистам применять знания в реальных условиях и получать практические навыки, востребованные на рынке.

Образовательное партнерство включает не только обучение, но и стажировки, трудоустройство, участие студентов в хакатонах и олимпиадах. «ИТ-школа РТК» системно поддерживает ИТ-соревнования — в том числе совместно с ведущими техническими вузами, а также организует собственные корпоративные кейс-чемпионаты, предоставляя реальные проекты и отраслевую экспертизу.

Михаил Осеевский, президент «Ростелекома»: «Сегодня в России ощущается острый дефицит ИТ-специалистов — особенно в регионах. Решить эту задачу можно только совместно: через координацию усилий университетов, бизнеса и государства. Университеты дают фундамент, но без прямого контакта с индустрией выпускники приходят с теорией, а не с практикой. Важно масштабировать практико-ориентированные форматы обучения, обновлять программы под запросы рынка и формировать ИТ-кластеры на базе вузов и компаний. “Ростелеком” открыт к сотрудничеству и готов делиться экспертизой. Мы фокусируемся на проектном обучении, реальных кейсах и актуальных направлениях — от ИИ и Big Data до кибербезопасности и квантовых технологий. Государственные программы, такие как “Приоритет 2030”, “ТОП ИТ” и цифровые кафедры, — важная поддержка для этой трансформации».

Андрей Омельчук, замглавы Минобрнауки России: «Современная система высшего образования и науки в России находится в процессе активной трансформации, ориентируясь на актуальные запросы рынка труда, — особенно в сфере цифровых технологий. Бизнесу важно активно участвовать в формировании требований к будущим специалистам, чтобы вузы готовили действительно востребованные кадры. По этому принципу были созданы, например, «Цифровые кафедры». Кроме того, флагманские проекты — программа «Приоритет-2030» и «Передовые инженерные школы», реализуемые благодаря национальному проекту «Молодежь и дети», — создаются совместно с индустрией. Такое сотрудничество позволяет максимально адаптировать программы обучения под актуальные потребности экономики. Университеты развивают гибкие образовательные модели, усиливают практическую подготовку и коммерциализацию научных разработок. Однако успех зависит не только от образования, но и от готовности работодателей предлагать привлекательные условия. Такое партнерство уже дает результаты: растет трудоустройство выпускников и качество их подготовки».

Эдуард Галажинский, ректор Томского государственного университета (ТГУ): «ТГУ много лет активно занимается созданием и развитием Edtech-решений для повышения качества образования. Сегодня эти наработки позволяют вузу эффективно реализовывать федеральный проект “Активные меры содействия занятости”, а также проект по модернизации высшего образования в России, где требуется быстро и эффективно собирать образовательные программы под запросы рынка труда. В дальнейшем мы заинтересованы в том, чтобы развивать такие продукты как Flow, Odin, “Роснавык”, цифровой репетитор с привлечением крупных партнеров, в частности, компании “Ростелеком”».