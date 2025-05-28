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Serverspace открыл представительство в Узбекистане

Международный облачный провайдер Serverspace (входит в корпорацию ITG) объявил об открытии представительства в Узбекистане. Решение о выходе на рынок связано с ростом цифровой экономики страны и спросом на современные инструменты виртуализации и хранения данных.

Начало работы в Узбекистане стало частью стратегии компании по укреплению позиций в Центральной Азии после старта в Казахстане. Регион демонстрирует устойчивую динамику в сфере цифровой трансформации, а запуск локального представительства позволит быстрее реагировать на запросы бизнеса, государственных организаций и технологических стартапов. Serverspace.uz предоставляет доступ к облачным сервисам через единую панель управления. Пользователи в Узбекистане могут разворачивать виртуальную инфраструктуру на базе enterprise-оборудования с возможностью подключения дополнительных решений для ИТ-проектов: предустановленных приложений, DNS, CDN и инструментов разработчика.

«Мы видим устойчивый рост интереса к облачным технологиям со стороны бизнеса и государственных структур Узбекистана. Для Serverspace это не просто расширение географии, а осознанное решение приходить в регионы, где цифровая трансформация набирает темп. Мы готовы участвовать в этом процессе и вносить вклад в развитие технологической инфраструктуры региона», – отметил Андрей Смирнов, руководитель проекта Serverspace, корпорация ITG.

В ближайших планах компании запуск облачной инфраструктуры на базе локальных дата-центров Узбекистана, а также расширение присутствия в других странах региона. Среди приоритетов Serverspace – развитие локального присутствия, обеспечение соответствия сервисов требованиям национального законодательства и поддержка клиентов на местах.

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