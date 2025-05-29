Исследование Kaiten: в ИТ 25% сотрудников недовольны переработками, а 35% — долгой дорогой до офиса

60% россиян мечтают о четырехдневной неделе или сокращенной пятнице, при этом 35% сталкиваются с утомительной дорогой до офиса. Даже в ИТ, где гибкий подход к работе считается нормой, 62% специалистов выступают за сокращенную рабочую неделю, а каждый третий жалуется на несоответствие графика биоритмам. Такие результаты получил отечественный таск-трекер , который провел опрос среди сотрудников из разных сфер, чтобы выяснить наиболее комфортные форматы работы для россиян. Об этом CNews сообщили представители Kaiten.

Исследование было проведено таск-трекером Kaiten методом онлайн-опроса в период с 14 по 21 мая 2025 г. В нем приняли участие 1008 работающих россиянина в возрасте от 18 лет. В выборке представлены жители Москвы, Санкт-Петербурга, городов‑миллионников и малых населенных пунктов.

69% респондентов заявили, что работают по стандартному офисному расписанию — с фиксированным временем начала и конца дня. Гибкий график доступен лишь 19% участников опроса, а полностью свободный — всего 4%. При этом более 60% опрошенных мечтают о четырехдневной рабочей неделе или сокращенной пятнице — это самый популярный элемент «идеального» графика.

Несмотря на репутацию гибкой и прогрессивной сферы, опрос среди ИТ-специалистов показала, что далеко не все ее сотрудники довольны существующим форматом. Только 4% айтишников работают по полностью свободному графику, в то время как 68% работают по стандартному офисному расписанию (9:00–18:00 или 10:00–19:00). Так, в Москве по «классическому» расписанию трудятся 74% ИТ-сотрудников, в городах‑миллионниках — 72%, а в Санкт‑Петербурге — 54%.

Сокращенная рабочая неделя — наиболее желаемый формат работы среди ИТ-специалистов: 62% сотрудников в ИТ выступают за четырехдневку или короткую пятницу. 41% считают важным иметь возможность самостоятельно выбирать время начала и окончания рабочего дня, а 39% — решать личные дела днем без ущерба для работы.

Среди раздражающих факторов работы в ИТ — невозможность решать личные задачи (35%), расписание, не совпадающее с биоритмами (33%), и частые переработки (26%). При этом более трети (32%) недовольны необходимостью ежедневно тратить время на дорогу до офиса.

«Мы разрабатываем инструмент, который помогает командам эффективно выстраивать рабочие процессы, и поэтому нам важно глубоко понимать, что действительно влияет на повседневную работу людей. Гибкость, баланс, возможность сосредоточиться — все это напрямую связано с тем, как люди взаимодействуют с задачами, временем и друг с другом. Результаты исследования подтверждают то, что мы регулярно слышим от пользователей: люди все чаще переосмысливают формат работы и ждут от компаний большей адаптивности и понимания», — сказал Денис Разнометов, генеральный директор Kaiten.