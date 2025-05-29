OneTwoTrip: количество длительных командировок увеличилось в 3 раза

Сервис для организации командировок «OneTwoTrip для бизнеса» проанализировал отельные бронирования с начала года и выяснил, что компании стали чаще отправлять своих сотрудников в деловые поездки сроком более семи дней: количество длительных бизнес-путешествий увеличилось в три раза относительно аналогичного периода в 2024 г. Об этом CNews сообщили представители OneTwoTrip.

В России

Средняя стоимость номера в российских гостиницах, в которых останавливаются сотрудники, составляет 5000 руб. в сутки, за год цена увеличилась на 6%.

Наиболее продолжительные командировки по России чаще всего организовывали в Москву: 14,6% бизнес-поездок дольше семи дней приходятся на столицу. На втором месте Санкт-Петербург с долей 7,2%, на третьем — Краснодар (4,4%). За год интерес к Москве не изменился, а вот популярность Петербурга и Краснодара снизилась на 45% и 36% соответственно.

Также в топ городов, куда россияне отправляются в долгие бизнес-путешествия, вошли Пермь (доля — 4,0%), Владивосток (2,9%), Казань (2,8%), Геленджик (2,7%), Екатеринбург (2,1%), Мурманск (1,8%) и Самара (1,7%). Два последних города из списка попали в него впервые: в прошлом году длительных командировок в Мурманск и Самару не планировали вовсе. Также заметно выросло число продолжительных поездок в Пермь (в 10 раз) и Владивосток (в два раза). Доля Геленджика увеличилась на 80%, а Казани — на 47%. Интерес к Екатеринбургу снизился на треть.

За границей

Номер в зарубежном отеле, которые компании бронируют для своих сотрудников, в этом году обходится примерно в 22 тыс. руб. за ночь, что на 10% больше, чем в 2024 г.

Список городов возглавляет Дубай: 13,5% командировок дольше недели приходится на популярный эмират, и за год его доля выросла на 15%. Второе место занял Гуанчжоу; несмотря на то, что востребованность китайского города снизилась на треть, там оформлено 7,8% заказов. Замыкает тройку лидеров Ташкент (6,1%), продемонстрировавший двукратный рост спроса.

Кроме того, компании часто отправляют своих сотрудников в длительные поездки в Шанхай (доля — 5,3%), Алматы (3,7%), Куала-Лумпур (3,5%), Белград (3,4%), Абу-Даби (3,3%), Тбилиси (2,9%) и Пекин (2,4%). Алматы попал в список впервые — прежде россияне не ездили туда на долгий срок. Интерес к Куала-Лумпуру вырос в 6 раз, к Абу-Даби — в пять раз, а к Белграду — в два раза. Доля столицы Китая также увеличилась на 25%, а вот в Тбилиси бизнес-путешественники стали оставаться надолго в два раза реже.

«Бизнес-путешественники, отправляющиеся в длительные командировки, стали чаще останавливаться в апартаментах и других объектах размещения без звезд: число заказов такого жилья выросло на 15%, а общая доля бронирований достигла 48,2%. Растет спрос и на четырехзвездочные отели: их для проживания на неделю и более выбирают на 11% чаще, в 18,2% случаев. Менее востребованными на 10% стали трехзвездочные гостиницы, однако им все еще отдают предпочтение почти треть компаний. И наконец, на отели с одной и двумя звездами приходится 4,6% заказов (-50% за год)», — сказал Степан Мастрюков, руководитель сервиса для организации деловых поездок «OneTwoTrip для бизнеса».