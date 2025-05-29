CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

Сколтех подвёл итоги 2024 года

Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) представил годовой отчёт за 2024 год в формате интерактивного онлайн-доклада. Отчёт доступен на сайте института.

В отчёте представлены ключевые достижения института за прошедший год — от научных исследований и образовательных программ до индустриальных партнёрств и внедрения новых технологий. Отдельное внимание уделено трансляции научных разработок в реальные технологические решения, что отражает стратегический курс института — доведение продукта от идеи до производства.

Ректор Сколтеха, академик РАН Александр Кулешов, отметил: «Основная цель Сколтеха — доведение продукта от идеи до массового производства».

Вице-президент по коммуникациям Сколтеха Оксана Курилова сказала: «Мы очень надеемся, что такой формат презентации итогов года найдёт отклик у нашей аудитории. Это своего рода цифровая визитная карточка Сколтеха. Проектная команда подошла к реализации творчески и в то же время ответственно: яркий дизайн, удобный интерфейс, чёткая и лаконичная подача информации — всё это делает знакомство с нашими достижениями комфортным как с экрана компьютера, так и в мобильной версии. В ближайшее время будет доступна и англоязычная версия отчёта».

Интерактивный формат отчёта делает ключевые события и показатели года доступными широкой аудитории: от исследователей и студентов до индустриальных партнёров и представителей власти.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Георгий Тарасов, Curator: Мы ждем пятикратного роста рынка сетей доставки контента к 2030 году

ИТ-компанию из Сколково поймали на неуплате более 100 млн рублей налогов и переоформлении дорогих машин на жену хозяина

Как обеспечить безопасность с помощью новой версии Security Vision КИИ

США «душат» высокотехнологичные компании Китая. Ограничены поставки ПО для проектирования чипов и авиазапчастей

В мире популярны IPD-платформы: приживутся ли они в России?

Десятки тысяч абонентов в Москве и области остались без интернета из-за кибератаки. Домофоны не работают, отключились банковские терминалы

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeArc: новые возможности, дизайн и уровень комфорта

ИИ-нутрициолог: бесплатные нейросети для планирования питания

Обзор фитнес-браслета HUAWEI Band 10: яркий хит в металлическом корпусе

Показать еще

Наука

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153