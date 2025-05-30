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Компания «Иридиум» стала резидентом «Сколково»

Российский разработчик программного комплекса виртуальной среды «Иридиум» стал участником центра «Сколково» со своим ключевым продуктом – автоматизированным рабочим местом абонента электронной почты DeepMail.

«Сколково» — российский инновационный хаб. В рамках центра работают стартапы и компании, которые при поддержке «Сколково» создают отечественную высокотехнологичную продукцию для различных отраслей: промышленности, медицины, транспорта и ИТ. Центр служит платформой для внедрения новых технологий и стимулирования научно-технического прогресса. Согласно данным центра, на 1 ноября 2024 г. число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 4500.

Получение статуса участника дает компаниям возможность использовать налоговые и таможенные льготы, претендовать на грантовую помощь в развитии проектов, а также участвовать в международных программах для выхода на глобальные рынки. Кроме того, резидентство в «Сколково» открывает двери перед крупнейшим экспертным сообществом.

«Компания «Иридиум» занимается разработкой и внедрением цифровых продуктов, которые сейчас очень востребованы российским бизнесом. Все наши решения сертифицированы и отвечают высоким стандартам и критериям. Поэтому участие в проекте «Сколково» позволит «Иридиуму» укрепить свои позиции на отечественном ИТ-рынке и повысить уровень наших разработок, включая почтовый сервер-клиент DeepMail. Это даст нам возможность внедрять инновационные технологии, расширять функциональные возможности продукта и создавать более надежные и безопасные решения для наших клиентов, способствуя развитию цифровой инфраструктуры страны и укреплению национальной ИТ-экосистемы», – сказала генеральный директор «Иридиума» Юлия Денисенко.

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