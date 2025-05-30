Миллионник – не значит миллион: какие зарплаты предлагают в крупнейших городах России

Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга, изучили уровень предлагаемой и ожидаемой зарплаты в городах-миллионниках весной 2025 г. В ряде регионов сохраняется разрыв между тем, сколько готовы платить работодатели, и тем, сколько ожидают соискатели. Тем не менее, где-то рынок уже выходит на баланс, а местами компании даже опережают ожидания. При этом ключевая тенденция – запросы соискателей растут быстрее, чем реальные предложения на рынке труда. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Лидирует по уровню предлагаемых зарплат Москва: работодатели готовы платить в среднем 100 тыс. руб. – на 11% больше, чем год назад. При этом ожидаемая зарплата совпадает с этой суммой, а ее годовой прирост составил лишь 7%. Такая синхронность говорит о стабильности столичного рынка труда и точном совпадении взаимных ожиданий.

На втором месте – Санкт-Петербург с медианой предложений в 84 595 руб. Здесь, наоборот, сохраняется разрыв: соискатели рассчитывают на 86 728 руб., и пока рынок не догнал их запросы.

Замыкают тройку сразу несколько городов: Уфа, Екатеринбург и Красноярск, где медиана заработных плат в вакансиях находится на уровне 75 тыс. руб. При этом ожидания в последних двух ниже предложений: в Екатеринбурге – 71 796 руб., в Красноярске – 70 тыс. руб., что делает эти города относительно благоприятными с точки зрения найма.

Среди всех крупных городов именно Казань показывает наибольший рост зарплатных ожиданий: +25% за год. Сейчас соискатели рассчитывают на 75 249 руб., тогда как работодатели предлагают 74 224 руб. Несмотря на, казалось бы, небольшой разрыв, такая динамика подчеркивает рост требований к уровню оплаты труда. Схожая ситуация в Воронеже и Самаре: в первом случае ожидания превышают предложения на 1648 руб. (66 648 руб. против 65 тыс. руб.), во втором – на 2310 руб. (67 310 руб. против 65 тыс. руб.).

При этом в ряде миллионников уровень предлагаемой и ожидаемой зарплаты практически совпадает. Это, например, Краснодар, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород – здесь медиана держится на уровне 70 тыс. руб. Такие города можно назвать относительно сбалансированными – как с точки зрения ожиданий, так и реальных возможностей бизнеса.

Между тем есть и регионы, где предложения даже превышают ожидания. В Омске работодатели предлагают 65 657 руб. при ожиданиях в 60 тыс. руб. Похожая картина в Перми, Новосибирске, Челябинске и Волгограде. Это указывает на стремление работодателей заранее привлекать кадры, предлагая условия выше среднерыночных.

Динамика роста зарплат также заслуживает внимания. В Омске предложения выросли на 22% – это самый высокий показатель среди всех городов. В Казани – на 18%, в Нижнем Новгороде и Ростове – на 17%. Такие изменения позволяют рынку постепенно сокращать разрыв между ожиданиями и предложениями, хотя в большинстве городов запросы соискателей все еще растут быстрее.

Средние предлагаемые и ожидаемые зарплаты в российских городах-миллионниках и их годовая динамика, весна 2025 года

«Рынок труда в городах-миллионниках сегодня крайне разноплановый. В некоторых из них – в Омске, Екатеринбурге и Казани – мы видим значительный рост предлагаемых зарплат. Это сигнал: бизнес готов бороться за квалифицированных специалистов. При этом в экономически активных центрах, в том же Петербурге, ожидания соискателей продолжают опережать реальные предложения. Такой разрыв – индикатор высокой уверенности кандидатов в своей ценности. И это требует от компаний большей гибкости», – сказала Анна Осипова, руководитель внешних коммуникаций hh.ru в регионах.

Разница между ожидаемыми и предлагаемыми зарплатами – важный индикатор состояния рынка труда. Там, где она минимальна, рынок сбалансирован. А там, где ожидания выше – важно уметь слышать соискателей и реагировать на уровень их ожиданий и конкуренцию за кадры.