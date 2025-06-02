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Чаще всего перерабатывают курьеры, реже всего — юристы

SuperJob выяснил, что чаще всего перерабатывают курьеры, реже всего — юристы, а вот по количеству сверхурочных часов лидируют врачи и учителя. В опросе сервиса по поиску работы приняли участие 3000 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

54% сотрудников, работающих на полную ставку, признались, что вынуждены трудиться сверхурочно. В среднем переработки увеличивают их рабочее время на четверть от нормы.

Мужчины чаще женщин остаются на работе после окончания трудового дня (58 и 50% соответственно). Молодежь до 35 лет охотнее соглашается на переработки, но работает меньше, их дополнительные часы в месяц составляют в среднем 24% от нормы, в то время как у тех, кто старше, этот показатель достигает 28—29%. С повышением зарплаты растет и доля сотрудников, трудящихся за пределами норм рабочего времени: среди тех, чей доход составляет до 50 тыс. руб., таких 50%, а среди получающих от 100 тыс. руб. — уже 60%.

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще работают сверхурочно курьеры, логисты, маркетологи, фармацевты и экономисты, реже — операторы кол-центров и юристы. А вот лидерами по количеству часов переработки являются врачи и учителя.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 592

Время проведения: 25 апреля – 27 мая 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу на полный рабочий день

Размер выборки: 3000 респондентов.

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