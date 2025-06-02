«Гарда» присоединилась к Консорциуму исследований безопасности ИИ

ГК «Гарда» присоединилась к Консорциуму исследований безопасности ИИ. Участие «Гарды» в Консорциуме исследований безопасности технологий искусственного интеллекта позволит ускорить развитие подходов к защищенному ИИ, повысить устойчивость цифровых решений в экономике и госсекторе, а также усилить защиту пользователей и инфраструктуры от потенциальных технологических рисков. Это соответствует интересам как бизнеса, так и государства ‒ особенно в условиях активного внедрения ИИ в критически важные сферы, считают в компании.

Консорциум объединяет организации, заинтересованные в совместной работе над безопасным применением ИИ: от оценки угроз и разработки методик тестирования до создания технологической и лабораторной базы, нормативного регулирования и внедрения российских криптографических механизмов. Участники также сосредоточены на подготовке специалистов и повышении защищенности отечественных программных решений.

«Гарда» планирует активно участвовать в совместных проектах, вносить предложения по улучшению рабочих процессов и делиться результатами исследований. Компания поддерживает принципы открытого взаимодействия, отказа от дублирования усилий и соблюдения единых правил, установленных Координационным советом консорциума.

«Безопасность технологий ИИ – стратегический приоритет, от которого зависит устойчивость цифровой экономики. Для нас принципиально важно быть частью сообщества, где выстраиваются единые подходы к созданию доверенного искусственного интеллекта. Уверен, объединение усилий с другими участниками Консорциума придаст дополнительный импульс разработке отечественных решений, способных обеспечить и эффективность, и безопасность и быстрее двигаться к практическому применению защищенных ИИ-технологий в экономике и госсекторе», – отметил Александр Ковалевский, директор направления информационной безопасности «ИКС Холдинга».

«Присоединение группы компаний „Гарда“ к консорциуму – это усиление нашей команды за счет компетенций в сфере информационной безопасности и технологий доверенного ИИ. Ожидаем практичного сотрудничества по вопросам анализа угроз, разработки требований и внедрения прикладных решений в рамках задач, обозначенных в национальных проектах», – сказал Дмитрий Служеникин, советник по специальным проектам АНО «НТЦ ЦК», секретарь Консорциума исследований безопасности технологий искусственного интеллекта.