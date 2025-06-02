Ideco и «Мобиус» подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве

Разработчик систем информационной безопасности Ideco и системный интегратор «Мобиус Технологии» подписали меморандум о стратегическом партнерстве. Такое сотрудничество будет способствовать повышению защиты данных, соответствия требований регуляторов и снижению зависимости от зарубежного ПО у корпоративных и государственных организаций, считают партнеры.

«Мобиус Технологии» и Ideco планируют объединить экспертизу и направить усилия на проактивную киберзащиту российских компаний. Партнерская программа продолжится до конца 2025 г. с возможностью дальнейшего расширения и углубления сотрудничества по результатам совместной работы. Компании объединят экспертизу в области кибербезопасности и интеграции решений, чтобы предложить рынку готовые продукты для защиты сетевой инфраструктуры и критически важных объектов.

В рамках соглашения запланированы пилотные внедрения и демонстрации решений, совместные маркетинговые инициативы и участия в отраслевых мероприятиях. Партнеры также будут работать над образовательными проектами, чтобы помочь бизнесу эффективнее противостоять цифровым угрозам.

Сотрудничество будет осуществляться благодаря привлечению сил обеих компаний для развития совместных сервисных инициатив, но при этом с четко определенным планом действий и зонами ответственности. Ideco гарантированно предоставит технологическую экспертизу, архитектурную поддержку и сопровождение реализации проектов на всех этапах — от пресейла до внедрения и постпродажной поддержки. «Мобиус Технологии» станет ответственным за развитие клиентской базы, продвижение решений на своей территории и отраслевой вертикали, а также обеспечит внедрение, сопровождение и техническую поддержку на местах.

«Совместно с «Мобиус Технологии»мы сможем закрывать не просто отдельные задачи безопасности, а предлагать комплексные сценарии, учитывающие специфику российских компаний. Рынку нужны не просто технологии, а готовые решения, которые легко внедрять и масштабировать. В рамках данного партнерства мы сможем усилить свои компетенции в области информационной безопасности на российском рынке», — сказал директор Ideco Дмитрий Хомутов.

«Сегодня отечественные компании нуждаются не просто в замене зарубежных решений, а в полноценных зрелых продуктах уровня enterprise с гарантированной поддержкой и прозрачной архитектурой. Наше сотрудничество с Ideco — это про доверие, технологическое партнерство и ориентир на устойчивое развитие», — отметил Роман Шкриба, директор департамента кибербезопасности «Мобиус Технологии».