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SoL Lab будет использовать технологии Yandex Cloud для создания ИТ-решений

Лаборатория инноваций SoL Lab (входит в ГК «Корус Консалтинг») и облачная платформа Yandex Cloud объявили о стратегическом партнерстве. В рамках сотрудничества SoL Lab будет использовать технологии и сервисы Yandex Cloud для разработки и тестирования ИТ-решений для разных отраслей.

Команда SoL Lab уже применяет модель YandexGPT, доступную на платформе AI Studio, в двух проектах в сфере здравоохранения: медицинский ИИ-агент — система предоставляет необходимую информацию о препарате в режиме онлайн; платформа для извлечения данных из выписных эпикризов — медицинских документов, которые оформляются при выписке пациента.

Оба решения SoL Lab тестирует и дорабатывает вместе с экспертами из индустрии здравоохранения.

SoL Lab — это лаборатория инноваций, созданная компанией «Дар» (входит ГК «Корус Консалтинг»). Лаборатория специализируется на быстром создании и запуске прототипов ИТ-продуктов и помогает российским организациям оперативно тестировать и внедрять технологии.

Yandex Cloud — облачная платформа, которая предоставляет крупным компаниям, среднему бизнесу и частным разработчикам более 70 взаимосвязанных сервисов. Среди них: масштабируемая инфраструктура, сервисы для хранения, обработки и анализа данных, инструменты машинного обучения, а также средства разработки

«Партнерство с Yandex Cloud, одним из ведущих поставщиков облачных технологий в России, позволит SoL Lab использовать современную облачную инфраструктуру, инструменты машинного обучения, средства для анализа данных и другие передовые решения. Это расширит возможности лаборатории по созданию первых прототипов ИТ-продуктов в сжатые сроки и обеспечит масштабируемость разрабатываемых решений», — отметил Максим Хайтович, генеральный директор SoL Lab.

«Мы уже несколько лет успешно сотрудничаем с «Корус Консалтинг» по направлению аналитики данных. Вместе мы реализовали крупные Data-проекты по цифровизации банков, страхования и других отраслей. Следующий шаг партнерства — совместное развитие экспертизы в области машинного обучения. Реализуя проекты в лаборатории инноваций с помощью облачных сервисов, бизнес сможет проверять гипотезы и запускать продукты гораздо быстрее», — сказал Григорий Атрепьев, генеральный директор Yandex Cloud (входит в Yandex B2B Tech).

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