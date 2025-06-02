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vStack и Fplus объединят усилия для создания отечественных ПАКов

Разработчик программного обеспечения для виртуализации vStack (входит в корпорацию ITG) и производитель электроники Fplus подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Сотрудничество предполагает объединение технологических компетенций компаний с целью создания программно-аппаратных комплексов для построения отказоустойчивых ИТ-инфраструктур.

Совместные ПАКи буду включать гиперконвергентную платформу виртуализации vStack HCP и серверное оборудование Fplus. Решения позволят повысить производительность и надежность информационных систем. Также они обеспечат централизованное управление ИТ-ресурсами за счет интеграции вычислительных ресурсов, системы хранения и сетевой инфраструктуры производителя и разработчика в единую платформу.

«Сегодня бизнесу необходимы решения, которые не только отвечают высоким требованиям к надежности, но и позволяют оперативно адаптировать инфраструктуру под задачи компании. Партнерство с Fplus дает нам возможность предложить рынку полностью отечественный продукт, сочетающий современные технологии и гибкость масштабирования», — отметил Евгений Карпов, генеральный директор vStack, корпорация ITG.

Компании планируют использовать совместные ПАКи в федеральных и коммерческих проектах, в том числе в ИТ-инфраструктурах с повышенными требованиями к доступности и безопасности.

«Согласно постановлению Правительства, к 2030 г. все субъекты КИИ должны перейти на использование доверенных ПАК, и сотрудничество с vStack для разработки совместного решения полностью соответствуют поставленной руководством страны задаче. Объединение наших компетенций позволит предоставить заказчикам отечественное комплексное решение для построения отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры, соответствующее всем требованиям безопасности и технологической независимости», — сказал Алексей Мельников, управляющий партнер ИТ-холдинга Fplus.

Успешное объединение отечественных технологий открывает перспективы для расширения продуктовой линейки и запуска новых проектов в поддержку программы импортозамещения и цифровой трансформации российских предприятий.

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