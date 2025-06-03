«Айсорс» и Pix Robotics объединяют усилия для развития цифровых решений в промышленности

Вертикально интегрированная компания «Айсорс» и российский разработчик экосистемы для среднего и крупного бизнеса Pix Robotics подписали меморандум о стратегическом партнёрстве.

Стороны планируют развивать технологическое сотрудничество в области цифровизации промышленности, объединяя экспертизу и цифровые решения для повышения эффективности производственных и управленческих процессов. Компании намерены совместно реализовывать проекты, направленные на автоматизацию процессов, аналитическую поддержку принятия решений и развитие цифровой зрелости предприятий.

Сотрудничество позволит ускорить внедрение комплексных решений для бизнеса, снизить нагрузку на персонал, повысить прозрачность процессов и сократить издержки.

Сергей Редько, коммерческий директор бизнес-направления «Цифровые решения» компании «Айсорс», сказал: «Нас объединяет системный подход к цифровизации: мы рассматриваем технологии как инструмент для повышения устойчивости бизнеса и операционной эффективности. Сотрудничество с Pix Robotics открывает возможности для создания сквозных цифровых решений, охватывающих весь производственный и управленческий контур — от оптимизации процесса закупок до аналитической поддержки принятия решений. Это логичный шаг в диверсификации нашего продуктового портфеля и вклад в формирование индустриальных стандартов на базе отечественных технологий».

Сергей Белостоцкий, генеральный директор Pix Robotics, отметил: «Подписание меморандума с «Айсорс» открывает новые горизонты для совместного развития инновационных цифровых решений, которые помогут нашим клиентам эффективно адаптироваться к быстро меняющимся условиям рынка. Объединение наших технологических компетенций позволит создавать и внедрять комплексные решения, способствующие повышению производительности и конкурентоспособности предприятий. Я уверен, что наше партнёрство станет драйвером технологического прогресса и укрепит позиции российского бизнеса на международной арене».