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«Алми Партнер» и «РАМЭК-ВС» договорились о стратегическом партнерстве

«Алми Партнер», российский разработчик общесистемного и прикладного программного обеспечения, и производитель компьютерной и вычислительной техники «РАМЭК-ВС» подписали соглашение о сотрудничестве и стратегическом партнерстве. Совместная работа компаний предусматривает развитие и продвижение программных решений для импортозамещения иностранных ИТ-продуктов.

«РАМЭК-ВС» – российская компания, с 1992 г. работающая на ИТ-рынке и специализирующаяся на разработке и производстве вычислительной техники. В продуктовой линейке – персональные компьютеры, серверы и системы хранения данных, адаптированные под задачи государственного сектора и бизнеса. Собственные инженерный центр и производственные мощности обеспечивают полный цикл – от проектирования до финального тестирования.

«Алми Партнер» работает на ИТ-рынке более 20 лет и специализируется на создании российского программного обеспечения в рамках стратегии импортозамещения. В портфель компании входят операционная система «АльтерОС», офисный пакет «АльтерОфис» и другие решения. Все продукты компании включены в Единый реестр российского ПО, а флагманские еще сертифицированы ФСТЭК и соответствуют государственным стандартам безопасности.

Согласно условиям подписанного меморандума, компании будут совместно работать над развитием отечественной ИТ-отрасли, обмениваться экспертизой и актуальной информацией, а также реализовывать инициативы по расширению внедрения российского программного обеспечения. Особое внимание партнеры планируют уделить проведению мероприятий, направленных на популяризацию решений российских разработчиков среди коммерческих предприятий и организаций государственного сектора. Кроме того, компании намерены развивать и продвигать собственные продукты для импортозамещения.

«Подписание данного соглашения открывает новые перспективы для развития отечественной ИТ-отрасли. Мы видим значительный потенциал в объединении наших компетенций с "РАМЭК-ВС". Сотрудничество позволит не только обмениваться ценным опытом, но и совместно создавать комплексные решения, которые помогут российским компаниям быстрее и эффективнее переходить на отечественное программное обеспечение. Уверен, что наше партнерство внесет существенный вклад в процесс импортозамещения», — сказал Михаил Лебедев, председатель правления ГК «Алми».

«Совместные усилия позволят нам в ближайшей перспективе предложить рынку полностью совместимые российские ИТ-решения, которые по своим функциональным возможностям, надежности и уровню безопасности смогут на равных конкурировать с зарубежными аналогами. Это полностью соответствует текущим запросам и ожиданиям наших заказчиков, которые все активно переходят на отечественное программное обеспечение», — отметил Алексей Севрюков, заместитель генерального директора – коммерческий директор компании «РАМЭК-ВС».

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