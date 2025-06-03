IT Nox начинает оказывать услугу ИБ-аутсорсинга

Системный интегратор IT Nox и разработчик средств информационной безопасности «СёрчИнформ» заключили соглашение о партнерстве. Цель сотрудничества – совместная работа в направлении аутсорсинга информационной безопасности. Интегратор запускает сервис по защите от внутренних рисков на базе ИБ-решений вендора.

Сервис ИБ-аутсорсинга – услуга по подписке, в которую входит работа ИБ-аналитика с DLP, DCAP и системой профилирования сотрудников. Задача сервиса – своевременно предотвращать угрозы, связанные с утечками данных, корпоративным мошенничеством, потерей ценных кадров и другими нарушениями. Внедрение, настройка ПО и работа с ним – на стороне команды аналитиков IT Nox, прошедших подготовку у вендора.

«ИБ-аутсорсинг облегчает бизнесу введение комплексных мер по защите данных компании с нескольких сторон: технической, финансовой и кадровой. Техническая – компании не нужно тратить время на поиск и тестирование защитных решений, а после самостоятельно заниматься внедрением. В сервисе используют современные сертифицированные ИБ-средства. Финансовая – внедрение услуги и первые годы ее использования обойдутся существенно дешевле, чем организация «своей» ИБ. Кадровая – наймом ИБ-специалиста в штат заниматься не нужно, ИБ-провайдер предоставляет компетентных ИБ-аналитиков, готовых сразу приступить к работе, – сказал Алексей Васильев, генеральный директор компании «IT Nox». – Мы работаем на базе решений «СёрчИнформ» и опираемся на пятилетний опыт вендора в оказании услуг по аутсорсингу ИБ. Это позволяет нам предоставлять качественную защиту, соответствующую требованиям законодательства и рынка».

По данным «СёрчИнформ», спрос на аутсорсинг внутренней ИБ растет из года в год. Так, в 2023 г. услугу использовали 10% российских компаний, в 2024 – уже 15%. Также в 2024 г. 43% опрошенных организаций заявили о заинтересованности в использовании сервиса. ИБ-аутсорсинг – оптимальные решение в текущей ситуации кадрового голода. Передать защиту специализированным провайдерам услуг – проще, быстрее и дешевле, чем сформировать собственный ИБ-отдел и закупить системы.

«Рост интереса к сервису стимулирует не только сложная кадровая обстановка, но и серьезные изменения в законодательстве. С 30 мая действуют оборотные штрафы за утечку ПДн: для компаний, допустивших инцидент, это могут быть многомиллионные финансовые потери, – отметил Михаил Серапионов, заместитель генерального директора по направлению франшизы ИБ-аутсорсинга «СёрчИнформ». – Чтобы не испытывать судьбу, компании, у которых нет возможности выстраивать ИБ-отдел и защиту самостоятельно, обращаются за помощью к сервис-провайдерам. Этот вариант особенно пользуется спросом у малого и среднего бизнеса».

Наиболее часто сервис внедряют компании из сферы энергетики (29%) и нефтегазовой отрасли (27%). Однако услуга пользуется спросом и в других сферах: ритейле (19%), финансах (18%), промышленности и здравоохранении (по 14%). Компании выбирают аутсорсинг за высокую квалификацию и качество работы ИБ-провайдера, снижение трудозатрат, соответствие услуг нормативным требованиям, возможность быстрее начать и повысить ИБ.