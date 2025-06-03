ITPod и ЦКТ «Май» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития инфраструктурных ИТ-решений

Российский вендор ИТ-решений ITPod (входит в корпорацию ITG) и центр компьютерных технологий «Май» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает объединение усилий по поставкам ИТ-оборудования, СХД, серверов и ПАКов на территории России.

Подписание соглашения отражает стремление обеих сторон к долгосрочному партнерству и формированию конкурентоспособной технологической среды на базе отечественных разработок. Для продвижения предусмотрены все решения из портфолио ITPod: от корпоративного аппаратного оборудования уровня западных вендоров до протестированных и готовых к эксплуатации программно-аппаратных комплексов. Продукты прошли комплексное тестирование в различных инфраструктурных сценариях, включая vStack, VMware, 3D VDI и GPU Compute. Системы хранения данных обеспечивают высокую производительность за счет применения технологий End-to-End NVMe и современных контроллеров, что позволяет эффективно обрабатывать большие объемы информации с минимальными задержками. Решения ITPod включают технологии дедупликации и оптимизации хранения данных. Продукты подходят для построения отказоустойчивых и масштабируемых ИТ-инфраструктур.

«С учетом растущего спроса на отечественные IT-продукты мы видим высокую потребность в комплексных решениях, способных закрыть ключевые инфраструктурные задачи. Партнерство с ЦКТ «Май» позволит объединить наши технологические компетенции и опыт реализации крупных проектов в единую систему, ориентированную на практические задачи заказчиков», — отметил Илья Борняков, генеральный директор ITPod, корпорация ITG.

Кроме согласования программы дистрибуции, компании планируют совместные маркетинговые активности, а также проведение серии обучений для персонала, направленных на продвижение совместных проектов. Вендор обеспечит комплексный сервисный центр с гарантией, наличием складов запасных частей и круглосуточной технической поддержкой.

«Сегодня для бизнеса критично иметь надежную технологическую базу, полностью локализованную и поддерживаемую внутри страны. Сотрудничество с ITPod расширяет наши возможности по интеграции ИТ-решений, востребованных в условиях перехода к цифровому суверенитету», — сказал Сергей Тюнин, генеральный директор ЦКТ «Май».