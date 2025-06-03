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«Киберпротект» и «Флант» объявили о технологическом партнерстве для развития российского ПО

«Киберпротект», российский разработчик систем резервного копирования, защиты от утечки данных и инфраструктурного программного обеспечения, и «Флант», российский разработчик DevOps-инструментов, объявили о технологическом сотрудничестве, направленном на интеграцию и обеспечение совместимости программных продуктов.

Сотрудничество включает в себя проведение совместной технической экспертизы, организацию тестирования и инструктаж специалистов, а также разработку рекомендаций по использованию интегрированных решений. Компании планируют развитие совместных проектов и расширение технологического взаимодействия для комплексной защиты данных в контейнерах.

Стороны также сообщили о начале работы над совместимостью решения для резервного копирования и восстановления данных с защитой от вирусов-шифровальщиков «Кибер Бэкап» с платформой для управления контейнерными нагрузками поверх любой инфраструктуры Deckhouse Kubernetes Platform.

«Технологическое партнёрство с компанией «Флант» — пример того, как российские разработчики объединяют усилия для создания инновационных продуктов, отвечающих потребностям рынка. Работа над совместимостью наших решений поможет усилить нашу экспертизу в области защиты контейнерных систем, принесёт новые возможности для наших общих заказчиков в сегменте, который набирает популярность и остро нуждается в развитии отечественных технологий», — отметил генеральный директор компании «Киберпротект» Алексей Бадаев.

«Совместное использование наших продуктов позволит заказчикам выстроить усиленный контроль доступности и безопасности данных в Kubernetes-среде. «Кибер Бэкап» обеспечит надежную защиту данных и оперативное их восстановление, гарантируя бесперебойную работу критически-важных бизнес-процессов. Deckhouse Kubernetes Platform повысит защищённость контейнеров и кластеров за счет встроенных компонентов для сканирования уязвимостей на разных уровнях, создания security-политик, гибкой настройки сети и других возможностей по обеспечению безопасной разработки», — сказал генеральный директор компании «Флант» Александр Титов.

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