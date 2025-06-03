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Подтверждена совместимость ПАКов Dion с оборудованием для аудио- и видеосвязи Hitrolink

Вендор «Нота» (ИТ-холдинг «Т1») заключил соглашение о сотрудничестве с китайским производителем и поставщиком аудио- и видеотехники Zhejiang Huachuang Vision Technology Co (торговая марка Hitrolink). Цель меморандума –– создание специализированных продуктов для обеспечения бизнес-коммуникаций.

На данный момент «Нота» и Hitrolink уже подтвердили совместимость программного обеспечения Dion с аудио- и видеооборудованием Hitrolink –– в программно-аппаратном комплексе (ПАК) Dion.Rooms, предназначенном для организации виртуальных переговорных комнат. Это позволяет предлагает бизнесу готовое масштабируемое решение, которое в разы сокращает затраты на поддержку инфраструктуры. При этом внедрение комплекса в организацию возможно в сжатые сроки — всего за один день, а техническая поддержка осуществляется со стороны вендора.

«Совместные решения с Hitrolink позволят клиентам получать готовые, бесшовные продукты — программно-аппаратные комплексы — для организации переговорных пространств, сочетающие в себе надежность, удобство и передовые функции. Объединяя наши компетенции, мы создаем принципиально новый стандарт продуктов для совместной работы, который может быть востребован и на глобальном рынке», — отметил Антон Спирин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса «Нота» (ИТ-холдинг «Т1»).

«Текущее партнерство для нас открывает новые возможности для бизнес-коммуникаций, сочетая качество, надежность и высокие технологии. Наше оборудование, объединенное с платформой Dion, позволит клиентам удобно и быстро трансформировать рабочие процессы, делая коммуникации более гибкими и безопасными. Это именно тот случай, когда синергия двух компаний приносит реальную пользу бизнесу», — отметил Марат Царбаев, региональный директор Hitrolink в России.

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