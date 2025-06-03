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RUVDS увеличил выручку на 23% по итогам I квартала 2025 года

Хостинг-провайдер RUVDS увеличил выручку в I квартале 2025 г. Аналитики компании зафиксировали рост соответствующего показателя на 23% в сравнении с данными за аналогичный период 2024 г. 94% выручки составляют доходы от оказания услуг IAAS (предоставление VPS/VDS) и 6% - продажа сопутствующих услуг. Об этом CNews сообщили представители RUVDS.

«Рынок хостинга продолжает меняться, и мы рады зафиксировать, что один из немногих факторов, остающихся стабильным – это рост эффективности работы нашей компании. Мы не сбавляем обороты, а наоборот, активизируемся, продолжая предлагать нашим клиентам новые опции – в том числе и по части площадок для размещения. Данные показатели, а это выручка в размере почти 48 млн рублей за первый квартал, подтверждают верность текущего курса, ставящего во главу удобство пользователей и качество сервиса RUVDS», – сказал генеральный директор RUVDS Никита Цаплин.

RUVDS работает на рынке хостинга уже почти 10 лет. По состоянию на конец мая 2025 г. компания предлагает вычислительные мощности на 17 площадках, семь из которых расположены за рубежом, а остальные – рассредоточены по всем уголкам России, включая Сибирь и Дальний Восток. RUVDS постоянной основе модернизирует располагаемые вычислительные мощности и обновляет парк оборудования, а также реализует научные проекты, проводя эксперименты по развертыванию ЦОД в экстремальных условиях в любой точке Земли и на ее орбите.

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