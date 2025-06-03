CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы Бизнес-приложения
|

«Согаз» представил цифровую платформу «Устойчивое здоровье» для управления здоровьем коллектива

«Согаз» разработал собственную ИT-платформу «Устойчивое здоровье» для комплексного управления здоровьем сотрудников и снижения экономических потерь бизнеса из-за заболеваемости. Об этом CNews сообщили представители «Согаза».

Цель разработки платформы — повысить эффективность использования программ ДМС, усилить раннюю профилактику заболеваний и увеличить ожидаемую продолжительность здоровой жизни работников в соответствии с задачами национального проекта «Здравоохранение».

«Устойчивое здоровье» представляет собой единый цифровой интерфейс, который содержит детальную аналитику по заболеваемости сотрудников, помогает выявлять риски и прогнозировать больничные, а также позволяет формировать рекомендации для работы с целевыми группами по здоровью, планировать профилактические мероприятия и отслеживать их эффективность. Платформа собирает и аккумулирует данные различных источников (ДМС, ИT-системы клиник, HR-аналитика и т. д.) и помогает повысить эффективность мероприятий, направленных на улучшение здоровья сотрудников

Платформа «Устойчивое здоровье» является собственной low-code-разработкой «Согаза», не требует сложной установки, интегрируется с любыми HR-системами и обеспечивает безопасное хранение данных. Программный продукт находится на регистрации в Реестре российского программного обеспечения Минцифры России.

«Согаз» имеет обширную экспертизу в профессиональной медицине и охране труда, накопленную за годы работы с корпоративными клиентами из высокорисковых отраслей — нефтегаза, электроэнергетики, металлургии, химической промышленности и др. Благодаря тесному взаимодействию с медицинскими учреждениями и производственными предприятиями «Согаз» может предлагать прикладные решения, учитывающие отраслевые особенности и требования к сохранению трудового потенциала. Этот практический опыт стал основой для создания платформы «Устойчивое здоровье», ориентированной на предупреждение заболеваний и минимизацию потерь для бизнеса.

«Разработка платформы «Устойчивое здоровье» соответствует стратегии «Согаза» по цифровой трансформации страховых сервисов и созданию экосистемы для охраны здоровья работников предприятий. Мы продолжаем развивать партнерские отношения с ведущими медицинскими центрами и технологическими компаниями для постоянного совершенствования функциональных возможностей решения. Сегодня мы готовы предложить нашим действующим клиентам протестировать платформу как дополнение к их программе ДМС», — сказала Татьяна Тамгина, заместитель председателя правления «Согаза».

«В настоящее время пилотные проекты с использованием платформы «Устойчивое здоровье» уже запущены на ряде предприятий нефтегазовой отрасли. Предварительные результаты показывают снижение уровня профессиональной заболеваемости на 15–20% в целевых группах. До конца 2025 г. мы ожидаем, что платформа будет внедрена и другими нашими клиентами, в том числе из химической промышленности и энергетического сектора», — сказала Наталья Комарова, исполнительный директор «Согаза».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Склад без людей, магазин без смен: как WFM помогает управлять розницей в эпоху кадрового дефицита и роботизации

Готовится продажа знаменитой российской ИТ-компании. Цена может достичь 55 миллиардов

Алексей Клепиков, «МТС Финтех»: Чтобы обеспечить круглосуточное обслуживание, мы полностью импортозаместили иностранные системы

Компания-создатель «Мира танков» объявлена экстремистской. В России она теперь запрещена. Активы национализированы

Разработчик ПО для аналитики поделился кейсами в «Росатоме», «Еврохиме» и НЛМК

Близкие к банку «Россия» структуры получили контроль над одним из крупнейших российских разработчиков ERP-систем

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Обзор HUAWEI WATCH FIT 4 Pro: легкие смарт-часы для спорта

Показать еще

Наука

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад
Показать еще