CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация Системное ПО Облака
|

Yandex B2B Tech и Axiom JDK запускают интегрированную платформу для доверенной Java-разработки

Компания Yandex Cloud (входит в состав Yandex B2B Tech) и компания Axiom JDK ( «Аксиом»), поставщик российской платформы Java, объявили о стратегическом технологическом партнёрстве. Компании подписали меморандум о сотрудничестве и объединяют инженерные и организационные усилия для создания комплексного решения, которое обеспечит разработчикам безопасную, эффективную и локализованную среду для работы с Java в облаке и корпоративном контуре.

Цель партнёрства — предложить организациям унифицированное решение для доверенной разработки, исполнения и сопровождения Java-приложений. На базе платформы SourceCraft от Yandex B2B Tech и Java-технологий Axiom JDK будет доступен полный цикл безопасной разработки: от написания кода и сборки до запуска в защищённой инфраструктуре. Решение включает интеграцию с Yandex Cloud Registry и соответствует всем требованиям законодательства РФ в области защиты информации и технологической независимости.

Компании создают производственный конвейер для безопасной сборки Java-приложений с интегрированной средой исполнения. SourceCraft предоставляет инструменты для построения полного CI/CD-пайплайна — от исходного кода до контейнерного образа. Через интеграцию с доверенным репозиторием артефактов обеспечивается защита от атак на цепочки поставок, а также возможность использовать среду исполнения Java Axiom JDK, безопасную и регулярно обновляемую. Разработчикам будет достаточно выбрать базовый образ из реестра, чтобы собрать контейнер с собственным Java-приложением и быть уверенным в его безопасности, совместимости и соответствии требованиям локализации.

Интегрированная платформа будет включать: безопасную среду исполнения Java-приложений, построенную на Axiom JDK — российской промышленной платформе Java SE; доверенный репозиторий Java-библиотек Axiom Repo, интегрированный с SourceCraft и Yandex Cloud Registry; поддержку разработки и сопровождения в защищённых on-prem-контурах и динамично развивающихся облачных средах; обновления и сопровождение, соответствующие стандартам разработки безопасного ПО (РБПО) и требованиям критических ИТ-систем.

Совместное решение Yandex B2B Tech и Axiom JDK предлагает современную, локализованную инфраструктуру для полного цикла разработки Java-приложений — от финансовых сервисов до промышленных систем.

Благодаря интеграции с SourceCraft Yandex Cloud Registry и репозиторием Java-библиотек Axiom Repo компании получают надёжную среду разработки с проверенными компонентами, ускоряющую выпуск приложений и минимизирующую риски. Архитектура решения позволяет развёртывание как в изолированных on-prem, так и в облачных средах.

Интеграции с Axiom Repo уже реализованы: разработчики получают прямой доступ к доверенным Java-библиотекам, проверенным в соответствии с ГОСТ и РБПО. Образы Axiom JDK размещены в Yandex Cloud Registry, что позволяет собирать безопасные контейнеры с воспроизводимой средой исполнения. Комплексное решение, охватывающее весь жизненный цикл разработки и эксплуатации Java-приложений, будет доступно в III квартале 2025 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Клепиков, «МТС Финтех»: Чтобы обеспечить круглосуточное обслуживание, мы полностью импортозаместили иностранные системы

Готовится продажа знаменитой российской ИТ-компании. Цена может достичь 55 миллиардов

Георгий Тарасов, Curator: Мы ждем пятикратного роста рынка сетей доставки контента к 2030 году

Компания-создатель «Мира танков» объявлена экстремистской. В России она теперь запрещена. Активы национализированы

Андрей Нуйкин, «Евраз»: Более 10 лет мы смотрим в первую очередь на отечественных разработчиков

Близкие к банку «Россия» структуры получили контроль над одним из крупнейших российских разработчиков ERP-систем

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Обзор HUAWEI WATCH FIT 4 Pro: легкие смарт-часы для спорта

Показать еще

Наука

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад
Показать еще