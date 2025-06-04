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«Авито Работа»: 52% абитуриентов выбирают направление обучения по интересу к профессии

Аналитики «Авито Работы» опросили более 1700 россиян, которые в 2025 г. поступают в вузы или ссузы, или знают, куда будут поступать члены их семьи — дети и внуки. Двумя самыми популярными направлениями для дальнейшего обучения оказались ИТ и медицина. При этом большинство абитуриентов делают выбор, основываясь на собственном интересе к профессии. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Самым популярным направлением, которое в 2025 г. рассматривают выпускники, оказались информационные технологии и программирование — эта сфера обучения интересует каждого шестого опрошенного (17%). На втором месте — медицина и фармацевтика (12%). Топ-3 замыкает юриспруденция (11%).

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Топ-10 направлений для поступления

Большинство выпускников (52%) выбирают направление, исходя из интереса к профессии или предмету. Чуть больше четверти (28%) исходят из перспектив трудоустройства и востребованности специальности. Почти четверть респондентов (23%) — из оценки возможного уровня заработной платы при дальнейшей работе.

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Причины, по которым респонденты выбирали направления для поступления в вузы/ссузы

Престижность профессии играет роль для каждого пятого (20%) абитуриента. Также для 18% важна доступность обучения — чтобы оно стоило недорого или были бюджетные места. А вот влияние близких оказывается менее значимым: на мнение родителей и других членов семьи полагаются реже — лишь 14% абитуриентов. Еще меньше тех, кто выбирает специальность из-за семейных традиций (9%) или советов друзей (8%). Есть и те, кто не определился с конкретными дальнейшими планами: они просто хотят поступить туда, куда получится (6%).

При этом каждый второй абитуриент (50%) намерен принимать окончательное решение о поступлении исключительно самостоятельно. Четверть (27%) прислушается к советам родителей или других членов семьи, еще 15% — к рекомендациям друзей и знакомых.

«Среди современных выпускников остается актуальным тренд на получение профессии в сфере информационных технологий. Это направление привлекает молодежь высокими зарплатами, карьерными перспективами и возможностями для работы в гибком формате. Популярными остаются и традиционно востребованные направления — например, медицина и юриспруденция. Интерес к ним сохраняется благодаря социальной значимости и стабильности этих сфер. Примечательно, что многих абитуриентов также привлекает среднее профессиональное образование, особенно в востребованных практических направлениях: транспорт и логистика, строительные специальности, рабочие профессии», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

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