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«Бастион» и Аэрофлот будут сотрудничать в сфере кибербезопасности

Компания по информационной безопасности «Бастион» и авиакомпания «Аэрофлот» подписали соглашение о сотрудничестве в части проведения совместных мероприятий по развитию отечественных технологий в области кибербезопасности. Также «Бастион» заключил соглашение с ИТ-компанией «АФЛТ-Системс» (входит в группу «Аэрофлот»), которое предусматривает совместную реализацию инициатив и проектов, направленных на повышение уровня кибербезопасности отраслевых решений в транспортно-логистической сфере.

В рамках сотрудничества предусмотрено создание востребованных ИТ-решений и тестирование существующих российских продуктов в сфере кибербезопасности для применения их на транспорте. Кроме того, компании планируют проводить регулярные мероприятия по обмену опытом, взаимную консультационную, информационную и экспертную поддержку.

«Подписание соглашения — значительный шаг для укрепления цифровой устойчивости «Аэрофлота». Цифровая трансформация компании продолжается, и информационная безопасность играет в ней ключевую роль. Цель нашего сотрудничества — повысить уровень защиты данных клиентов и партнеров, а также обеспечить бесперебойную и безопасную работу всех систем. Мы стремимся к самым высоким стандартам кибербезопасности, а совместная работа с «Бастион» позволит нам укрепить статус надежного звена в глобальной транспортной сети», – сказал Антон Мацкевич, заместитель генерального директора по информационным технологиям и информационной безопасности «Аэрофлота».

«Сегодня особенно остро стоит вопрос цифровой независимости транспортно-логистической сферы. Мы как никто понимаем, что безопасность полетов начинается с защищенной ИТ-инфраструктуры. Совместно с «Бастион» мы планируем развить отечественные технологии в области кибербезопасности и поддерживать их на высоком уровне. Вместе мы стремимся создать надежную, суверенную цифровую среду для транспортно-логистической отрасли», – отметил Денис Попов, генеральный директор «АФЛТ-Системс».

«В условиях глобальной цифровизации и нарастающих ИБ-угроз сотрудничество с крупнейшей авиакомпанией приобретает ключевое значение для укрепления технологического суверенитета отечественной авиации. Партнерство с «Аэрофлотом» и «АФЛТ-Системс» — важный для нас этап, который позволяет не только принять участие в исследованиях и пилотных тестированиях ПО, но и оставить свой след в истории формирования кибербезопасности транспортной отрасли. Уверен, что синергия нашего опыта, экспертизы «ИКС Холдинга» и инновационных решений станет значимым вкладом для повышения киберустойчивости на национальном и международном уровнях», – сказал Федор Севастьянов, генеральный директор «Бастион».

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