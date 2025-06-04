Mind Software и Orion soft договорились о технологическом партнёрстве

Компании Mind Software и Orion soft заключили соглашение о технологическом партнёрстве. Цель сотрудничества — развитие совместных решений в сфере цифровизации, обмен технологической экспертизой и реализация проектов для корпоративного сегмента.

Стороны сосредоточат усилия на создании современных технологических решений для модернизации бизнес-процессов, обмене знаниями и запуске совместных проектов. Одним из первых направлений станет интеграция программно-определяемой СХД Mind uStor с российской платформой виртуализации zVirt, что обеспечит поддержку гиперконвергентных сценариев использования в инфраструктурах малого и среднего размера, в том числе географически распределённых.

Антон Груздев, генеральный директор Mind Software, отметил: «Партнёрство с Orion soft — важный этап в развитии нашей системы хранения данных uStor. Это технологическое соглашение — существенное продвижение в рамках стратегии по интеграции и совместимости с ведущими отечественными платформами виртуализации. Уверен, что совместные решения с Orion soft станут качественным фундаментом для заказчиков».

«Бизнесу нужны комплексные решения, и такие партнерства позволяют точнее отвечать на запросы клиентов. Объединение технологических экспертиз Orion soft и Mind Software — это пример того, как российские компании создают совместимые продукты, закрывающие самые требовательные задачи рынка», — отметил Евгений Шишков, управляющий директор Orion soft.

Mind uStor активно развивается как ядро цифровой инфраструктуры и платформа для технологических альянсов. Компании планируют приступить к реализации первых инициатив уже в 2025 г.