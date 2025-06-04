«Мобиус Технологии» и «Береста РК» создадут комплексы промышленной мощности для резервного копирования данных

Компании «Мобиус Технологии» и «Береста РК» теперь смогут вместе предлагать российским заказчикам enterprise-сегмента системы для резервного копирования данных под ключ. «Мобиус Технологии» обеспечит производительность аппаратной части, рассчитанной на промышленные мощности, а «Береста РК» предоставит надежную и высокоскоростную систему резервного копирования и восстановления данных (СРК и ВД) полностью отечественной разработки.

Тем самым партнеры ускорят темпы импортозамещения в области СРК и ВД, предлагая российским компаниям, предприятиям и госструктурам готовые аппаратные комплексы со стопроцентно совместимым отечественным программным обеспечением. Такие договоренности отражены в соглашении, подписанном 4 июня.

В настоящее время Россия входит в топ-10 стран по числу направленных на нее хакерских атак. Основными мишенями злоумышленников становятся крупные предприятия стратегического значения и государственные структуры. В свете этих реалий жизненно важными становятся не только решения для противодействия киберугрозам, но и инструменты для резервного копирования данных. Они позволяют быстро восстановить утраченную информацию, чтобы предприятие снова могло работать в штатном режиме.

Российские разработчики уже предлагают такие решения, но не все они отвечают запросам промышленного сектора, предъявляющего особые требования к производительности. Компания «Береста» — один из немногих игроков российского рынка, сумевших принять этот вызов, особенно в сегменте работы с ленточными библиотеками. Этот класс решений для хранения данных отличается высокой надежностью и долговечностью при низкой стоимости, в силу чего широко используются крупным бизнесом и госструктурами.

За упомянутые преимущества платят низкой скоростью чтения и копирования, поэтому СРК для работы с ленточными библиотеками требуют специфических стратегий записи, работы с медленным доступом, точной каталогизации, а также интеграции с роботизированными системами и форматами типа LTFS. Эти особенности делают создание эффективной СРК особенно непростой задачей. «Береста» решает эти вызовы за счет встроенной поддержки ленточной архитектуры, оптимизации процессов записи и восстановления, интеграции с аппаратными библиотеками и точного учета жизненного цикла носителей.

В свою очередь, «Мобиус Технологии» предлагает рынку импортозамещенные ленточные библиотеки российского производства. Теперь компания стала премиум-партнером «Бересты»: это дает «Мобиус Технологии» право внедрять СРК и ВД «Береста» в контуре заказчиков — в составе единого программно-аппаратного комплекса формата on-prem. В настоящее время продукт проходит тестирование и в ближайшем будущем партнеры представят его российским заказчикам.

«Мы считаем, что СРК и ВД «Береста» — стратегически важное решение для компаний и госструктур, которым требуется масштабное, и притом надежное и быстрое резервное копирование, — сказал Сергей Широков, генеральный директор «Мобиус Технологии». — Программное обеспечение компании «Береста РК» в сочетании с нашими хардвер-разработками позволяет сформировать для них полностью российский комплексный стек, что повышает устойчивость отечественного промышленного и государственного сектора перед киберугрозами и сбоями, в том числе в контексте импортозамещения».