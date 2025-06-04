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Первый выпуск крановщиков, обученных с помощью VR-технологий

По инициативе Заполярного транспортного филиала «Норникеля» в Таймырском колледже в 2023 г. запустили подготовку студентов по специальности «Машинист крана». ЗТФ профинансировал оборудование тренажерного класса тремя VR-симуляторами, созданными компанией «Интехком» в сотрудничестве с постоянным технологическим партнером — компанией «Вирсайн». Специально для этого класса была создана модель морского порта Дудинка и местные погодные условия. Об этом CNews сообщили представители компании «Интехком».

4 июня 2025 г. завершается трехдневный экзамен студентов, большинство из которых уже знают, где будут работать. В группе 23 человека, в том числе две девушки. В течение двух лет, помимо теоретического обучения, у них было 144 часа практики на VR-тренажере, однако они также приходили позаниматься в свободное время. Практику на территории морского порта Дудинка ребята уже тоже прошли — управляли автокраном и «Кировцами» в реальности. Тренажеры помогли ускорить обучение, отработать точность и аккуратность выполнения задач машиниста.

Потребность в машинистах крана в регионе (и в целом по России) высокая, как и конкурс на обучение в колледже по этой специальности. В 2024 г. на первый курс принято еще 25 студентов. Благодаря VR-тренажерам они могут начать обучение еще до совершеннолетия, поскольку это абсолютно безопасно.

Генеральный директор «Интехкома» Игорь Овян: «В этом году у нашей компании 25-летний юбилей, могу сказать, что за эти четверть века работа крановщика кардинально изменилась, хотя большинство наиболее заметных перемен произошло в последние годы. В первой половине нулевых мы меняли аналоговую электротехническую «начинку» крана на современную, цифровую. Это дало более плавный ход, лучшую управляемость краном, множество дополнительных функций, помогающих машинисту, как, например, функция антираскачки. Однако условия труда продолжали быть тяжелыми — горячий цех, арктический порт, где-то — мелкодисперсная пыль, где-то — пары кислоты, все это на большой высоте, вдобавок шум, вибрация… Поэтому неизбежно после модернизации и цифровизации наступил революционный период, когда мы решились перевести машиниста из кабины крана в комфортное помещение на земле. В 2023-2025 гг. нашей компанией активно внедряется дистанционное управление краном, при котором оператор работает в очках виртуальной реальности — точно таких же, как и эти студенты. Сам VR-тренажер абсолютно идентичен рабочему месту оператора. Только у студентов в очках — смоделированная картинка, а у операторов — изображение, которое передается с камер на реальном кране. Я горжусь, что вместе с нашим технологическим партнером — компанией «Вирсайн» мы смогли приблизить такое будущее».

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