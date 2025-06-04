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«Ростелеком» и «Аквариус» расширяют сотрудничество для укрепления технологического суверенитета и цифровой инфраструктуры

«Ростелеком» и производственная компания «Аквариус» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере информационных технологий. Стороны договорились о развитии партнерских инициатив, включающих использование российских технологических решений в проектах цифровизации и модернизации ИТ-инфраструктуры. Подписи под документом поставили вице-президент, директор по ИТ-эксплуатации и инфраструктуре ИТ-блока «Ростелекома» Кирилл Песчаный и президент производственной компании «Аквариус» Владимир Степанов.

Компании планируют развивать сотрудничество в области разработки и внедрения российских решений для высоконагруженных ИТ-сред, уделяя особое внимание требованиям к производительности, масштабируемости, технологической совместимости, а также информационной безопасности. Меморандум продолжает многолетнее сотрудничество между компаниями и подтверждает их стремление к совместной реализации технологических проектов в сфере цифровой трансформации.

Стороны выразили заинтересованность в обмене экспертизой, совместном участии в отраслевых мероприятиях и развитии инициатив, направленных на внедрение отечественных разработок в критически важные сегменты цифровой экономики.

Кирилл Песчаный, вице-президент, директор по ИТ-эксплуатации и инфраструктуре ИТ-блока «Ростелекома», сказал: «Партнерство с “Аквариусом” открывает дополнительные возможности для повышения технологической устойчивости инфраструктурных проектов. Мы видим большой потенциал в развитии системного сотрудничества и уверены, что оно будет способствовать укреплению ИТ-отрасли страны».

Владимир Степанов, президент производственной компании «Аквариус» (ГК «Аквариус»), отметил: «Мы рассчитываем, что опыт “Ростелекома” в эксплуатации высоконагруженных решений и опыт “Аквариуса” в разработке доверенных вычислительных комплексов и телеком-оборудования позволят реализовать новые проекты в интересах российского рынка в эпоху экономики данных».

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