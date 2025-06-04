«Руссофт» и консалтинговая компания «Деларей» подписали меморандум о сотрудничестве

Состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между некоммерческим партнерством разработчиков программного обеспечения «Руссофт» и консалтинговой компанией «Деларей».

Соглашение подписали президент «Руссофт» Валентин Макаров и генеральный директор консалтинговой компании «Деларей» Юрий Шурыгин.

Документ направлен на развитие долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества в области информационных технологий. Среди ключевых направлений взаимодействия — укрепление экспортного потенциала российских ИТ-решений, развитие предпринимательства в сфере цифровых технологий, продвижение позитивного образа российской ИТ-отрасли за рубежом, а также совместная работа над образовательными, экспертными и аналитическими проектами.

«Руссофт» исторически всегда содействовал развитию ИТ-экспорта. Партнерство с консалтинговой компанией «Деларей» откроет нам новые возможности для продвижения решений отечественных ИТ-компаний на близкие для нас географически и ментально дружественные рынки стран бывшего Советского Союза, где мы видим большой интерес к цифровой трансформации экономики и к овладению технологиями Нового технологического уклада», – сказал Валентин Макаров.

«Руссофт» – ключевая отраслевая ассоциация, не словом, а делом влияющая на развитие IT-сферы в России. Объединение колоссального опыта «Руссофт» в части содействия продвижению интересов отечественных компаний-разработчиков ПО и нашей экспертизы по рынкам стран СНГ позволит нам создавать эффективные решения для вывода российских IT-компаний на внешние рынки», – отметил Юрий Шурыгин.