«Т1 Интеграция» и «Стахановец» будут совместно работать над ИБ-решениями

«Т1 Интеграция» (входит в ИТ-холдинг «Т1») и «Стахановец» заключили соглашение о технологическом сотрудничестве. Компании объединят опыт для продвижения зрелых решений в областях промышленной автоматизации и информационной безопасности крупнейших предприятий России.

В рамках соглашения стороны договорились о всестороннем сотрудничестве в продвижении комплексных решений по защите данных в рамках управления производственными процессами, которые будут соответствовать всем необходимым требованиям регуляторов. Потребителями выступят крупные предприятия из транспортной и промышленной отраслей.

Рынок промышленной автоматизации нуждается в надежных отечественных решениях, поскольку субъекты КИИ обязаны перейти на доверенные ПАКи до 2030 г. За последние два года количество кибератак на АСУ ТП российских предприятий увеличилось на 160%. Опыт «Стахановец» позволит разработать совместные с «Т1» решения в области защиты данных и расследования инцидентов, соответствующие ожиданиям клиентов.

«ИТ-холдинг «Т1» уже подтвердил свою экспертизу в создании эффективных импортонезависимых решений для цифровой трансформации промышленности. Объединение наших с партнером компетенций поможет не только повысить уровень автоматизации и производительности, но и усилить безопасность процессов на крупнейших предприятиях страны. Наши совместные решения будут востребованы крупными промышленными предприятиями», — отметила Людмила Игнатова, коммерческий директор «Т1 Интеграция».

«Контроль над всей цепочкой обеспечения информационной безопасности на субъектах КИИ является критической задачей для государства и бизнеса. У нашей компании накоплен большой опыт в выявлении рисков, связанных с утечкой данных, внутренних нарушителей и расследовании инцидентов. Внедрение наших лучших практик при разработке решений с «Т1» сможет усилить киберустойчивость ИТ-инфраструктуры крупных предприятий перед кибератаками и рисками, связанными с человеческим фактором», — сказал Дмитрий Исаев, СЕО «Стахановец».