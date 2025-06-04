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«Т Плюс» и «Сапран» договорились о стратегическом партнерстве в сфере цифровизации

«Т Плюс», частная энергогенерирующая компания, и российский системный интегратор «Сапран» заключили соглашение о стратегическом партнерстве в сфере цифровых технологий. Соглашение подписано 3 июня и направлено на развитие цифровых решений, оптимизацию бизнес-процессов и ускорение технологического развития «Т Плюс», работающей в 16 регионах России.

В рамках партнерства планируется реализация совместных проектов в области автоматизации управления, бизнес-аналитики, развития ИТ-архитектуры, а также внедрение современных решений на базе искусственного интеллекта, нейросетей и больших данных. Отдельное внимание будет уделено задачам импортозамещения, а также развитию и поддержке внутренней цифровой экосистемы заказчика на базе российских программных продуктов.

Соглашение рассчитано на пять лет. Ожидается, что его реализация будет способствовать цифровой трансформации ключевых процессов «Т Плюс», развитию совместных ИТ-инициатив, включая выработку перспективных направлений цифровизации и планов сотрудничества.

«Группа «Т Плюс» не только создаёт собственные ИТ-продукты, но и работает над цифровизацией энергетики и ЖКХ в рамках индустриальных центров компетенций. Объединение усилий специалистов разных компаний способствует более быстрому поиску решений, что особенно важно сегодня. Благодаря сотрудничеству с крупными представителями ИТ-отрасли, в том числе с «Сапран», мы повышаем эффективность и безопасность производства и, как следствие, улучшаем качество наших услуг», — сказал Александр Фролов, заместитель генерального директора «Т Плюс».

«Для нас подписанное соглашение — это заключение стратегического альянса с крупнейшим энергетическим холдингом, подтверждающий зрелость и востребованность наших компетенций. Мы уверены, что вместе сможем реализовать новые передовые инициативы в сфере высоких технологий, соответствующие вызовам времени», — отметил Сергей Созинов, генеральный директор компании «Сапран».

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