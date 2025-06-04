Учеба вместо сериала: вечер стал главным временем для саморазвития

Абсолютное большинство россиян (90%) занимаются своим образованием. Каждый третий предпочитает учиться по вечерам (34%), 17% — в выходные, 14% делают это в течение рабочего дня, а 12% спонтанно, когда у них появляется на это время. На утреннее и ночное обучение пришлось 9% и 4% соответственно. Такие результаты показал совместный опрос онлайн-кампуса НИУ ВШЭ и образовательной платформы «Нетология». Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Большинство россиян не рассматривают обучение как постоянную практику. По данным опроса, 41% учатся только при возникновении конкретной задачи, 18% — периодически и бессистемно. В то время как 17% не могут представить свою жизнь без постоянного обучения. Чаще всего россияне прибегают к обучающим материалам для общего развития (40%), освоения новой профессии (34%), изучения языков (31%), творческого развития (23%, вопрос предполагал множественный выбор, указаны наиболее популярные ответы респондентов). Главными причинами для старта обучения являются личное желание расширить кругозор (28%), интерес к конкретной новой области (19%), необходимость повышения конкурентоспособности (15%), а также потребность в следовании новым трендам в профессиональной сфере (13%).

Юлия Ремезова, директор по онлайн-обучению НИУ ВШЭ: «Мы наблюдаем переход от тренда на непрерывное образование к новому подходу — точечное и осознанное обучение для решения конкретной задачи или актуализации своих знаний из-за развития технологий и рынков. Например, наши студенты используют обучение в магистратуре для освоения новых навыков, развития в текущей профессии, повышения грейда, нетворкинга, освоения новой профессии. Самообразование и периодическое обучение перестают быть просто дополнительными преимуществами, становясь необходимой рутиной, а также инструментом, который помогает решать карьерные и личные задачи».

Гарри Марковский, академический директор «Нетологии»: «Действительно, массовый тренд на полную и резкую смену профессии снижается — его пик пришёлся на постковидные годы. Сейчас мы видим новый вектор: люди стремятся усиливаться внутри своей сферы, выбирая короткие курсы, развитие конкретных навыков и обучение, которое легко встроить в повседневный график. Спрос перераспределяется в пользу краткосрочных программ повышения квалификации (Upskill) — они позволяют точечно повысить квалификацию без серьезных затрат времени и денег, что актуально в условиях высокой ключевой ставки и осторожных карьерных стратегий. Кроме того, мы отмечаем стабильный рост интереса к обучению в сфере wellness».

Говоря о времени для обучения, большинство предпочитает вечер — его выбирают 34% респондентов. Для 17% это четко выделенный час после работы, еще 8% учатся во время приготовления ужина, а 7% — по дороге домой. Утро оказалось удачным временем лишь для 9%, 3% респондентов приступают к занятиям сразу после пробуждения. Обучение по остаточному принципу — привычная модель для 12% участников: они занимаются только тогда, когда появляется свободное время. Самыми удобными днями для занятий отмечают субботу (44%), пятницу (39%), четверг (38%), вторник (35%, вопрос предполагал множественный выбор, указаны наиболее популярные ответы респондентов). На приобретение новых знаний и навыков 20% отводят 3 дня в неделю, 19% — 2 дня, 14% — только один день. При этом чаще всего (35%) тратят на это по 1-2 часа, 28% отводят на саморазвитие 30-60 минут, а 20% более 2 часов. Саморазвитием опрошенные занимаются с помощью просмотра видеолекций и образовательных роликов (50%), чтения литературы и статей (43%), коротких (34%) и длительных (30%) онлайн-курсов, вебинаров и воркшопов (25%), программ высшего образования (17%, вопрос предполагал множественный выбор, указаны наиболее популярные ответы респондентов). Платить за образование респонденты готовы только, если будут уверены в полезности такой инвестиции (44%), а 19% оплатят программу или курс лишь при условии, что по окончании получат диплом или сертификат. Также 20% могли бы заплатить за образование, но скорее рассмотрят бесплатные варианты, а еще 17% уверены, что всю необходимую информацию можно найти в открытом доступе и обучиться самостоятельно.

Среди барьеров, которые больше всего мешают систематично заниматься своим образованием, россияне выделяют недостаток времени (28%), финансовые ограничения (16%), недостаток сильной мотивации и уверенности, что обучение принесет реальную пользу (по 13%). Также каждый седьмой отметил, что смог успешно интегрировать изучение нового в свою жизнь и не испытывает с этим никаких трудностей.

Опрос проведен среди 1,335 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования.