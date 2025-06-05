ГК Softline и Минцифры Саратовской области подписали соглашения о взаимодействии

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, и Министерство цифрового развития и связи Саратовской области подписали соглашение о взаимодействии в сфере цифровой трансформации государственного управления в рамках комплексного сервиса Softline Enterprise Agreement (SEA).

Стороны подписали два взаимодополняющих документа: о сотрудничестве, определяющее общие векторы совместной работы; соглашение Softline Enterprise Agreement.

Softline Enterprise Agreement (SEA) — это комплексный сервис для долгосрочного партнерства, который позволяет заказчикам работать с российскими ИТ-решениями через единый мультивендорный лицензионный центр. Сервис предоставляет доступ к личному кабинету, где собраны все лицензии, ключи и ссылки на дистрибутивы, а также есть возможность заказывать дополнительные сервисные услуги. Вся история сделок и детальная информация по договорам хранится в одном месте. SEA обеспечивает удобство закупок, снижает нагрузку на ИТ-администрирование и помогает эффективно масштабировать использование российского ПО. В рамках министерства и подведомственных организаций именно эти преимущества вызвали высокий интерес к сервису.

Первым шагом реализации партнерства станет тестирование отечественной операционной системы «МСВСфера АРМ 9», разработанной российским ИТ-вендором «Инферит» (ГК Softline), на оборудовании, также произведенном «Инферит». В Саратов доставлены АРМ (автоматизированное рабочее место, включающее системный блок, монитор, клавиатуру и мышь), ноутбук и моноблок от вендора.

«Инферит» — российский вендор оборудования и программного обеспечения для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности. В экосистему вендора входят семь продуктовых направлений: компьютерное и серверное оборудование; операционные системы для бизнеса и государственного сектора; облачный провайдер IaaS- и SaaS-сервисов и решений по ИБ; FinOps-платформа для управления облачными затратами; платформенное решение для организации современной подписочной модели продаж; российская система дискаверинга, инвентаризации, учета и контроля ИТ-инфраструктуры; а также комплексные решения по защите ИС для бизнеса и государства. Все продукты «Инферит» разрабатываются в России, включены в реестры Минцифры и Минпромторга и ориентированы на задачи технологического суверенитета.

«Для нас это партнерство — возможность внести свой вклад в цифровую трансформацию Саратовской области. Решения ГК Softline позволяют не только оптимизировать расходы на ИТ-продукты, но и создать прозрачную, управляемую систему цифровых активов, что особенно важно при наличии сети подведомственных организаций, каждая из которых имеет свою специфику», — сказала Юлия Писарева, руководитель направления по работе с государственными и академическими организациями ГК Softline.

«В современных условиях цифровой суверенитет становится ключевым фактором развития региона. Мы уверены, что сотрудничество с ГК Softline поможет нам на этом пути. SEA дает нам инструменты для системного решения задач импортозамещения, открывая новые возможности для технологического прорыва региона при сохранении безопасности и устойчивости ИТ-систем», — сказал Владимир Старков, министр цифрового развития и связи Саратовской области.