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«ICL Техно» и «Алми Партнер» заключили стратегическое соглашение

Производитель вычислительной техники «ICL Техно» и разработчик общесистемного и прикладного программного обеспечения «Алми Партнер» подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство направлено на совместное продвижение российских ИТ-решений и развитие технологической независимости предприятий. В рамках сотрудничества компании планируют усилить интеграцию своих продуктов, обеспечивая их полную совместимость и эффективную работу в рамках единой ИТ-инфраструктуры.

«ICL Техно» специализируется на разработке и производстве высокотехнологичного оборудования с высокой степенью локализации. Компания создает решения для автоматизации бизнес-процессов в госсекторе, промышленности и торговле, активно используя собственные разработки. Основные приоритеты — ориентация на потребности пользователей и применение передовых технологий, что позволяет предлагать клиентам конкурентоспособные продукты.

«Алми Партнер» более 20 лет занимается разработкой российского ПО, включая операционную систему «АльтерОС» и офисный пакет «АльтерОфис». Все продукты компании включены в Единый реестр российского ПО, а флагманские также сертифицированы ФСТЭК и соответствуют требованиям информационной безопасности.

Партнерство предполагает развитие и продвижение комплексных решений для импортозамещения, совместные проекты по внедрению отечественных технологий в госсекторе и бизнесе, а также проведение мероприятий по популяризации российского ПО и оборудования. Компании намерены обмениваться экспертизой для создания совместимых и эффективных продуктов.

Сотрудничество «ICL Техно» и «Алми Партнер» ускорит процесс перехода российских предприятий на современные технологические решения, укрепляя позиции отечественных разработчиков на рынке.

«Для нас это важный шаг в развитии экосистемы отечественных ИТ-решений. Объединяя наш многолетний опыт реализации крупных ИТ-проектов с экспертизой «Алми Партнер» в области разработки ПО, мы сможем предлагать клиентам комплексные решения, полностью соответствующие задачам цифровой трансформации», — отметил Евгений Степанов, генеральный директор «ICL Техно».

«Сотрудничество с «ICL Техно» открывает новые возможности для продвижения российского ПО. Вместе мы сможем создавать законченные программно-аппаратные решения, которые помогут компаниям комфортно перейти на отечественные технологии, сохраняя функциональность и уровень безопасности», — сказал Михаил Лебедев, председатель правления ГК «Алми».

Ранее компании объявили о совместимости операционной системы «АльтерОС» и офисного пакета «АльтерОфис» с ПК ICL BasicRAY и SafeRay и моноблоком SafeRay.

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