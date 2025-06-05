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«ICL Техно» и «Катюша» объявили о заключении стратегического партнерства

Производитель компьютерной техники «ICL Техно» и разработчик решений для корпоративной печати «Катюша» объявили о заключении стратегического партнерства.

Данное сотрудничество позволит обеим компаниям расширить свое присутствие на российском рынке высокотехнологичной продукции, обеспечивая предприятия страны современными техническими средствами и сервисами. Партнерство предполагает совместную разработку новых продуктов, оптимизацию производственных процессов и продвижение инновационных технологий в области цифровой промышленности.

«Мы рады объединению усилий с такими компетентным партнером. Это даст возможность нашим клиентам получать продукцию самого высокого качества и уровня надежности», — сказал генеральный директор «ICL Техно» Евгений Степанов.

«Наша цель — сделать российскую технику конкурентоспособной на мировом уровне, предложив рынку высококачественную и надежную продукцию», — сказал Максим Виноградов, генеральный директор компании «Катюша».

Партнеры планируют реализовать совместный проект, направленных на создание программно-аппаратного комплекса на базе автоматизированного рабочего места ICL и устройства производства «Катюша» с применением технологий для нужд государственных ведомств. Ожидается, что новое партнерство окажет положительное влияние на развитие российского рынка цифровых технологий и повысит уровень автоматизации отечественных производств.

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