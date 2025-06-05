«Инферит Облако» и Mind Software объединяют усилия для создания экосистемы импортонезависимых ИТ-решений

Российский провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) подписал меморандум о стратегическом сотрудничестве с разработчиком программного обеспечения Mind Software. Партнерство направлено на развитие совместных решений для корпоративного сегмента и интеграцию продуктов в облачную платформу провайдера.

Облачный провайдер «Инферит Облако» и российский разработчик инфраструктурного ПО Mind Software заключили меморандум о стратегическом сотрудничестве. В рамках нового соглашения стороны договорились о расширении технологического взаимодействия: в фокусе — совместная проработка ИТ-инструментов, адаптированных под нужды бизнеса, а также обеспечение полной совместимости продуктов с инфраструктурой облака «Инферит».

Сотрудничество направлено на создание экосистемы импортонезависимых ИТ-решений, отвечающих современным требованиям индустрии и регуляторов к устойчивости, безопасности и управляемости. Ключевые направления партнерства: интеграция решений Mind Software в «Инферит Облако» для обеспечения гибкой миграции ИТ-систем и построения отказоустойчивой архитектуры; совместное тестирование продуктов на инфраструктуре провайдера, включая проверку устойчивости, производительности и безопасности; подготовка ИТ-кадров для развития цифровой экономики: создание совместных программ обучения, реализация образовательных, методических и исследовательских проектов, обмен опытом по вопросам их применения и внедрения в практическую деятельность; проведение совместных отраслевых мероприятий, направленных на продвижение российских технологий.

В комплексе это откроет возможности для тестирования решений в реальной среде, ускорит выход новых функций на рынок и создаст основу для масштабируемых корпоративных сервисов, построенных на базе отечественного программного обеспечения.

«Инферит Облако» — российский облачный провайдер с ЦОДом уровня Tier-III, специализирующийся на предоставлении инфраструктурных и ИТ-сервисов. Входит в экосистему продуктов для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности вендора «Инферит». Решения провайдера соответствуют требованиям ФСТЭК в области хранения и обработки персональных данных. Платформа построена на основе открытого ПО OpenStack с использованием собственного серверного оборудования «Инферит».

«Мы смотрим на это партнерство не как на формальную интеграцию, а как на стратегическое усиление. Продукты Mind Software отлично дополняют нашу платформу, особенно в части миграции и аварийного восстановления. В условиях, когда российский бизнес активно перестраивает ИТ-инфраструктуру, важно предлагать не просто услуги, а экосистему — проверенную, совместимую, безопасную. Наша общая задача с вендором — создать надежные решения, которые могут быть масштабированы как для заказчиков из госсектора, так и для клиентов корпоративного сегмента, малого и среднего бизнеса», — отметил Сергей Андриевский, технический директор «Инферит Облако».

«Для нас сотрудничество с “Инферит Облако” — это возможность интеграции наших технологий в реальные облачные сценарии. Вместе мы формируем инфраструктуру, которая выдержит современные вызовы — будь то рост нагрузки, риски отказов или требования по цифровому суверенитету. Мы уверены, что наши совместные усилия принесут ощутимую пользу корпоративным клиентам по всей стране», — сказал Антон Груздев, генеральный директор Mind Software.