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Naumen и VK Tech будут продавать бизнес-решения вместе

Российские разработчики корпоративного программного обеспечения Naumen и VK Tech подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны планируют расширить свои продуктовые предложения и предлагать клиентам комплексные решения обеих компаний.

Naumen и VK Tech договорились о совместных продажах продуктов и услуг, формировании комплексных продуктовых предложений для компаний различных отраслей, а также кооперации в разработке решений. Кроме того, стороны планируют активно обмениваться знаниями и опытом, оказывать информационную поддержку профильных мероприятий и сотрудничать в рамках проектов цифровой трансформации.

Компании видят значительный потенциал в создании совместных портфелей решений, внедряемых как в контуре предприятия, так и распространяемых по подписке. Особый интерес вызывают направления корпоративных данных и разработки ПО, общих центров обслуживания и продуктивной работы команд, облачных решений для ИТ-менеджмента и управления клиентским сервисом и опытом.

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