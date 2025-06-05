Naumen подписала партнерские соглашения с Softline, Arenadata и «ЗащитаИнфоТранс»

Российский разработчик корпоративных решений Naumen подписал соглашения о партнерстве с компаниями Softline, Arenadata и «ЗащитаИнфоТранс». Стороны планируют развивать совместные проекты в ключевых направлениях.

4 июня Naumen и ГК Softline, инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Компании договорились объединить усилия и проектный опыт для внедрения лучших практик по управлению ИТ-услугами. Фокусом взаимодействия станут проекты внедрения ITSM-решения Naumen Service Desk, предназначенного для реализации сервисной модели в ИТ-подразделениях, повышения скорости и качества предоставления ИТ-услуг, а также решения для управления проектами Naumen Project Ruler. Соглашение подписали директор управления по развитию отраслевых, бизнес- и продуктово-сервисных решений ГК Softline Андрей Благоразумов и президент Naumen Игорь Кириченко.

3 июня Naumen и Arenadata, российский разработчик систем управления и обработки данных, подписали партнерский договор для долгосрочного взаимодействия на проектах. Стороны намерены сотрудничать по направлению ИТ-инфраструктуры, обеспечивая клиентам требуемый высокий уровень надежности решений Naumen. Планируется использование в проектах СУБД Arenadata, сертифицированных ФСТЭК России и включенных в реестр средств защиты информации. Соглашение подписали коммерческий директор Arenadata Андрей Жуков и президент Naumen Игорь Кириченко.

3 июня Naumen и ФГУП «ЗащитаИнфоТранс», эксперт в цифровизации и внедрении инноваций в транспортной отрасли, подписали партнерский договор. Соглашение предусматривает совместную работу по внедрению решений Naumen в транспортных организациях. В контур договора вошли платформенные и ITSM-решения Naumen Service Management Platform, Naumen Service Desk, Naumen Network Manager, а также решения для контакт-центров Naumen Contact Center и Naumen Erudite. Соглашение подписали генеральный директор «ЗащитаИнфоТранс» Илья Перевалов и президент Naumen Игорь Кириченко.

Игорь Кириченко, президент Naumen, сказал: «Мы разрабатываем технологически зрелые и конкурентные корпоративные решения, отвечающие потребностям крупных и средних организаций в различных отраслях. Благодаря партнерам мы расширяем наше предложение на рынке и обеспечиваем большее количество клиентов технологиями, которые позволяют ускорить цифровую трансформацию и централизованно управлять внешним и внутренним сервисом. Приветствуем присоединение новых опытных партнеров, способных эффективно раскрыть и дополнить потенциал продуктов Naumen».