SL Soft представила ИИ-продукты для обработки юридических документов на курсе Legal Tech компании «Гарант»

Компания SL Soft (входит в кластер FabricaONE.AI ГК Softline) представила экосистему ИИ-сервисов для обработки документов и управления знаниями SL Soft AI в программе повышения квалификации «Legal Tech: от анализа до внедрения» образовательного центра «Гарант». ГК Softline, в которую входит вендор SL Soft, усиливает сегмент собственного ПО, фокусируясь на автоматизации бизнес-процессов заказчиков и продуктах с ИИ-сервисами. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Онлайн-курс ориентирован на юристов и правовых специалистов и помогает системно разобраться в сегменте Legal Tech. Программа охватывает теоретические и практические аспекты применения технологий в юридической практике: обзор рынка Legal Tech, подходы к оценке целесообразности внедрения ИТ-решений, методологии расчета эффективности цифровой трансформации. Особое внимание уделено возможностям автоматизации с применением искусственного интеллекта.

В рамках модуля, посвященного технологическим решениям, эксперты SL Soft AI представили возможности экосистемы ИИ-сервисов для автоматизации ключевых этапов юридической работы. Решения SL Soft позволяют выявлять ошибки и риски в документах, анализировать изменения и сравнивать версии, проводить правовую и антикоррупционную экспертизу, проверять соответствие требованиям законодательства. Сервисы также помогают находить юридико-лингвистические неопределенности, выявлять отсутствие обязательных разделов и существенных условий — таких как сроки и финансовые параметры. Все это позволяет исключать трудоемкие рутинные процессы, снижать риски ошибок, ускорять согласование, сокращать количество итераций и повышать качество договорной работы.

«Развитие Legal Tech — один из приоритетов для юридического сообщества, и мы стремимся давать специалистам не только теоретические знания, но и доступ к технологиям, которые уже работают в бизнесе. Участие таких вендоров как SL Soft делает наш курс максимально ориентированным на практику и полезным для слушателей», — сказал Вадим Барон, директор по маркетингу компании «Гарант».

«Использование искусственного интеллекта в юриспруденции перестает быть трендом и постепенно становится повседневной практикой. ИИ-сервисы — это не угроза для юридических департаментов, а конкурентное преимущество, которое стоит взять на вооружение. ИИ-инструменты позволяют юристам сосредоточиться на стратегических задачах, забирая на себя рутинную работу с документами», — отметил Николай Тржаскал, директор по продуктам SL Soft AI.

«С 2018 г. я веду курс о Legal Tech в сотрудничестве с «Гарант». В этом году по просьбам участников в программу добавлен блок с видеоматериалами, которые демонстрируют функциональные возможности конкретных цифровых продуктов. Слушатели курса смогут познакомиться с ведущими игроками российского рынка и выбрать подходящий вариант для своей компании. Мы рады участию SL Soft — одного из заметных вендоров в сфере ИИ, чьи решения уже применяются в работе крупных компаний», — сказал спикер курса Хольгер Цшайге, генеральный директор «Инфотропик Медиа», президент Европейской ассоциации Legal Tech в России.