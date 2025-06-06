Айтеко представила на ЦИПР «Индустриальный центр цифровизации» с собственными решениями для промышленной автоматизации
Айтеко приняла участие в крупнейшем деловом мероприятии в области цифровой экономики России – «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), которое прошло в Нижнем Новгороде. В рамках форума компания представила рынку собственный портфель решений для промышленной автоматизации, объединенный в единый «Индустриальный центр цифровизации» (ИЦЦ).
Портфель продуктов и услуг ИЦЦ представляет собой стек инновационных технологических платформ и реализованной на них линейки прикладных решений для промышленной автоматизации, которые направлены на решение задач управления производственными процессами, промышленной безопасностью, роботизации и автоматизации производственных линий, работы лабораторий, контроля качества и применения ИИ для оптимизации процессов производства.
Решения ИЦЦ являются собственными инновационными разработками команд Айтеко для предприятий различных отраслей промышленности и включают:
- Лабораторные системы (LIMS)
- Системы управления производственными процессами (MES)
- Промышленная безопасность (HSE)
- Промышленная видеоаналитика
- Производственная бизнес-аналитика (BI)
- Планирование и оптимизация процессов производства
- Роботизация и автоматизация производственных линий
- Искуственный интеллект для оптимизации процессов
Все программные продукты ИЦЦ зарегистрированы в реестре отечественного ПО.
Представители Айтеко приняли участие в деловой программе ЦИПРа, где обсудили такие важные вопросы, как комплексные стратегии повышения производственной эффективности, основанные на отечественных разработках и инновациях, формы кооперации для решения задач технологического суверенитета и лидерства РФ, а также возможные сценарии для отечественных ИТ компаний, возникающие в случае возвращения западных игроков.
Артем Акопов, генеральный директор Витте консалтинг, принял участие в сессии «Обратный отсчёт. Что будет, если западные компании вернутся?».
Светлана Медведева, управляющий партнер Индустриального центра цифровизации ГК Айтеко, выступила в сессии «Отечественная пирамида автоматизации. Технологические основы производственной эффективности »
Решения, входящие в ИЦЦ Айтеко, уже успешно внедряются на предприятиях нефтегазовой, горнодобывающей, химической и металлургической промышленностей, среди которых ГК «Русал», «Полюс», «Каустик» и другие лидеры рынка.
«Мы видим колоссальный потенциал для повышения уровня автоматизации и цифровизации в российских промышленных предприятиях. Для нас направление промышленной автоматизации является стратегическим приоритетом. ЦИПР – это уникальная площадка продемонстрировать наши продукты, которые уже успешно внедредяются в ведущих российских промышленных компаниях и способствуют развитию реального сектора экономики страны, а также экспортных возможностей РФ в области ИТ», – прокомментировал Владимир Львов, член Совета директоров ГК Айтеко.■ Рекламаerid:2W5zFHNQYWkРекламодатель: АО Ай-ТекоИНН/ОГРН: 7704160892/1027700031061Сайт: www.i-teco.ru