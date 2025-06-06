ГК Softline объявляет о назначении CFO кластера FabricaONE.AI

ГК Softline, инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, сообщает о назначении Рената Мулюкова на должность финансового директора (CFO) кластера FabricaONE.AI. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Ренат Мулюков присоединился к ГК Softline в 2023 г. в качестве заместителя финансового директора, а затем возглавил финансовую функцию компании SL Soft, входящей в кластер. До перехода в группу он занимал руководящие позиции в сфере финансового управления в таких компаниях, как ГК «АйТи» («Аплана»), «Логика Бизнеса», «Робин» и «Цитрос».

В новой роли Ренат будет отвечать за формирование и реализацию финансовой стратегии кластера. Его зона ответственности также включает планирование, контроль и прогнозирование финансовых показателей, координацию работы с руководителями бизнес-направлений, а также взаимодействие с финансовыми институтами по вопросам привлечения инвестиций и управления капиталом.

Максим Тадевосян, генеральный директор кластера FabricaONE.AI: «Решение о назначении Рената на должность CFO отражает один из ключевых принципов ГК Softline — поддержку внутреннего роста и развитие управленческих команд внутри Группы. Ренат уже внес значительный вклад в управление сложными финансовыми процессами, и его глубокая экспертиза будет критически важна для FabricaONE.AI на этапе активного роста. Уверен, что при его участии нам удастся сформировать гибкую, прозрачную финансовую стратегию кластера».

Ренат Мулюков, финансовый директор кластера FabricaONE.AI: «Финансовая и стратегическая эффективность остаются одними из основных приоритетов для FabricaONE.AI, и я готов приложить максимум усилий для достижения поставленных целей. Убежден, что за счет фокуса на прозрачности механизмов управления капиталом и оптимизации финансовых потоков мы сможем заложить прочный фундамент для дальнейшего роста бизнеса и укрепления нашего лидерства в области ИИ-решений на рынке отечественного ПО».

Формирование кластера FabricaONE.AI как независимой бизнес-единицы в сегменте ИИ-разработки стало значимым этапом операционной трансформации ГК Softline. В периметре кластера был собран комплексный портфель, охватывающий полный цикл услуг – от заказной разработки до создания тиражного программного обеспечения с использованием технологий ИИ. Кроме того, FabricaONE.AI специализируется на промышленных ИТ-решениях для цифровизации и оптимизации производственных процессов, а также реализует образовательные программы с фокусом на корпоративное обучение в сфере информационных технологий.