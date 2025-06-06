МТУСИ и IVA Technologies объединяют усилия для подготовки высококвалифицированных кадров для ИТ-отрасли

Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) и ведущий российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies договорились о сотрудничестве в области подготовки высококвалифицированных специалистов для ИТ-отрасли. Уже летом 2025 г. студенты МТУСИ смогут пройти производственную практику на базе IVA Technologies.

Стороны договорились о реализации целого комплекса образовательных инициатив для студентов, включая лекции, круглые столы, семинары, конференции, форумы и другие мероприятия по вопросам развития научно-исследовательской и образовательной деятельности в сфере искусственного интеллекта, в частности по направлению доверенного искусственного интеллекта.

Генеральный директор IVA Technologies Станислав Иодковский сказал: «Потребность в высококвалифицированных кадрах в ИТ-отрасли сейчас достаточно высокая – до 2030 г. российской экономике потребуется дополнительно не менее 600 тыс. специалистов. И задача в подготовке кадров стоит в том числе перед бизнесом. Поэтому IVA Technologies вместе с МТУСИ будет готовить образовательные мероприятия для молодых ребят, на которых обучим работе с искусственным интеллектом, большими данными и сложными системами. Наша ключевая цель – подготовить продвинутых специалистов, которые в дальнейшем смогут успешно развиваться в профессии».

Ректор Московского технического университета связи и информатики Сергей Ерохин сказал: «Наше сотрудничество с IVA Technologies – это важный шаг в укреплении связей между образованием и бизнесом, который соответствует стратегии университета по подготовке высококвалифицированных кадров для цифровой экономики России. Современные ИТ-технологии стремительно развиваются, и задача университета — обеспечить будущих специалистов не только фундаментальными знаниями, но и практическими навыками, востребованными в отрасли. В рамках партнёрства с IVA Technologies мы планируем организовывать лекции, стажировки и совместные исследования, уделяя особое внимание доверенному ИИ. Это позволит студентам МТУСИ работать с реальными кейсами, а бизнесу — получить подготовленные кадры, способные решать сложные технологические задачи».