Промышленно-энергетический форум TNF расширяет цифровую повестку

Форум TNF усилит тематический трек «Цифра в ТЭК» благодаря партнерским соглашениям, заключенным в рамках ЦИПР.

Одним из партнеров будущего Промышленно-энергетического форума в Тюмени станет сам ЦИПР. «Несколько лет мы активно развиваем сотрудничество с ведущими международными и российскими конгрессно-выставочными площадками. Такие проекты способствуют эффективному обмену опытом и выстраиванию продуктивных деловых отношений. Мы рады, что к числу партнеров присоединился и форум TNF», — отметила директор конференции ЦИПР Ольга Пивень.

Соглашение о партнерстве также заключено с Ассоциацией крупнейших потребителей ПО и оборудования, которая организует на TNF сессии о применении ИТ-решений в ТЭК. «Уверена, предстоящий форум станет площадкой для рождения новых совместных кросс-отраслевых инициатив, коллабораций и проектов, способствующих укреплению технологического суверенитета страны», — прокомментировала председатель ассоциации Рената Абдулина.

Поддержку цифровому треку TNF окажет медиа-партнер – IT-радио «ЭХО лОСЕЙ», которое будет вести прямые эфиры с площадки форума.

В ходе ЦИПР представители программной дирекции TNF провели более 30 встреч с действующими и потенциальными партнерами, включая Сбер, СИБУР, VK, Мегафон, IBS, Северсталь, Астра и ICL.

«Участники подобных мероприятий хотят живого диалога, поэтому мы выбираем новые форматы, планируем привлекать харизматичных спикеров, экспертов отрасли и специалистов из значимых для рынка компаний», — рассказала куратор цифрового дня форума TNF Надежда Тюменцева.

Тематический день «Цифра в ТЭК» пройдет в рамках TNF 2025 18 сентября. Ключевое внимание будет уделено цифровизации и автоматизации нефтегаза, кибербезопасности инфраструктуры и ИТ-суверенитету отрасли.

Форум в Тюмени соберет свыше 12 тысяч участников из 900 компаний, включая представителей России, Китая, Казахстана и других стран.