R-Style Softlab и ГК «Катюша» подписали соглашение о технологическом партнерстве

R-Style Softlab, компания-разработчик ПО для финансовой сферы и системный интегратор, и российский разработчик, производитель офисной техники и комплектующих ГК «Катюша» подписали соглашение о технологическом сотрудничестве.

Соглашение было подписано коммерческим директором компании R-Style Softlab Анастасией Строковой и генеральным директором «Катюша Принт» Максимом Виноградовым.

В рамках соглашения стороны намерены проводить совместную работу в области построения экосистемы импортозамещения, обеспечения перехода на отечественное ИТ-оборудование и популяризации технологий.

ГК «Катюша» — российский разработчик и производитель офисной техники, комплектующих, а также программных решений для управления инфраструктурой корпоративной печати, которое позволяет значительно повысить производительность труда сервисных подразделений, обеспечивает бесперебойную готовность устройств к работе и безопасность за счет отсутствия утечек информации с бумажных носителей. Продукция компании внесена в реестр Минпромторга.

R-Style Softlab является партнером ГК «Катюша». Офисная печатная техника из реестра Минпромторга была поставлена в дочерние компании группы РСХБ для замещения печатных устройств зарубежных вендоров.