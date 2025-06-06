Работающие россияне стали чаще сообщать руководству о своих ошибках

Россияне стали чаще уведомлять руководство о каждой допущенной в работе ошибке. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

42% россиян считают, что руководители должны быть в курсе всех ошибок, допущенных в работе. Каждый второй уверен, что сообщать следует только о существенных просчетах. На практике 40% сотрудников говорят начальству обо всех промахах, а 49% — только о серьезных.

Женщины о каждой неточности сообщают руководству реже (37% против 42% среди мужчин).

Чем старше респонденты, тем реже они придерживаются политики предельной честности: о том, что начальнику нужно знать обо всех промахах, среди молодежи до 35 лет уверены 56%, сообщают о подобных случаях 50%, а среди граждан старше 45 лет — таких всего по 32%.

Чем выше доход, тем меньше россияне беспокоят руководство: в том, что необходимо докладывать о каждой ошибке, уверены 55% опрошенных с доходом до 50 тыс. руб. (они же и чаще рассказывают об этом на практике) и только 38% среди респондентов, зарабатывающих от 100 тыс. руб.

По сравнению с 2023 г. россиян, убежденных в том, что руководство следует уведомлять о каждой оплошности, стало больше (+7 процентных пунктов). Сообщать об этом тоже стали чаще (+8 п.п.).

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 368

Время проведения: 13 мая – 3 июня 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов.