HRlink автоматизировал перенос архива кадровых документов из сторонних систем

Сервис кадрового ЭДО HRlink добавил новую функцию — автоматический перенос документации сотрудников из других систем в HRlink. Компания может перейти на КЭДО от HRlink без потери доступа к данным сотрудников за все время ведения КДП в цифровом формате, обеспечивая единый цифровой контур с полным сохранением юридической значимости документов. Об этом CNews сообщили представители HRlink.

Новая функция позволяет импортировать на платформу HRlink уже оцифрованную документацию, соответствующую единым нормативным требованиям к ЭДО (Приказ Минтруда России от 20 сентября 2022 г. № 578н «Об утверждении Единых требований к составу и форматам документов, связанных с работой, оформляемых в электронном виде без дублирования на бумажном носителе»). ZIP-архивы могут быть загружены в подготовленную систему, что исключает необходимость сохранять и поддерживать прежние решения после перехода на HRlink.

«Опираясь на опыт наших клиентов, которые перешли на HRlink из КЭДО-систем других вендоров, мы придумали и запустили новую функцию переноса архива. Она делает процесс миграции простым и позволяет работодателю сохранить преемственность в работе с данными сотрудников. Это не просто про удобство, это про безопасность, экономию и зрелый подход к цифровизации HR-процессов», – сказал Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink.