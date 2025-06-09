«Иртея» и «Микрон» подписали форвардный контракт

Компания «Иртея», российский разработчик и производитель оборудования и программного обеспечения для сетей LTE и 5G, и «Микрон», производитель российской микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент», ELMT), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», подписали форвардный контракт на поставку 10 типов интегральных микросхем для базовых станций для сетей 5G, LTE и GSM на основе архитектуры Open RAN.

Контракт устанавливает параметры поставок десяти типовых позиций интегральных микросхем, включая сроки, последовательность пилотного тестирования и предельный диапазон цен в рублях. Заключение форвардного договора позволяет заранее синхронизировать планы поставок микроэлектроники с производственным циклом базовых станций «Иртея», включая необходимую перестройку конструкторской документации под российскую элементную базу.

Подписание состоялось в присутствии заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Василия Шпака.

«Наш приоритет – поддержка всех форм бизнеса, готовых развивать российский рынок. Мы открыты для сотрудничества с компаниями, представляющими значительную долю отечественных производителей и способствующими росту национальной экономики», — сказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

Компания «Иртея» реализует проект по разработке и производству отечественных базовых станций в рамках утвержденной Минцифры дорожной карты. Контракты с российскими поставщиками компонентов позволяют не только повысить технологическую независимость отрасли, но и обеспечить устойчивость масштабного производства в горизонте нескольких лет.

«Форвардный контракт — это способ заранее синхронизировать планы поставок компонентов с жизненным циклом оборудования. Мы не просто заказываем микросхемы — мы вместе с партнерами выстраиваем рабочую систему устойчивых обязательств, которая позволяет планировать развитие продукта на годы вперед. Это важный шаг к обеспечению технологической независимости отрасли», — сказал Дмитрий Лаконцев, генеральный директор компании «Иртея».

Использование отечественных компонентов «Микрона» в оборудовании «Иртея» снижает зависимость от иностранной электронной компонентной базы и работает на укрепление технологического суверенитета в телекоммуникационной инфраструктуре — одной из стратегических для развития экономики и общества.

«39 микросхем «Микрона», включенных в Реестр российской промышленной продукции, применимы в телекоммуникационной отрасли. «Иртея» одна из первых начала тестировать их в своем оборудовании. Наше соглашение с компанией «Иртея» — пример того, как практика форвардных контрактов, уже сформировавшаяся между операторами связи и производителями, транслируется на сотрудничество между производителями телекоммуникационного оборудования и производителями электронной компонентной базы. Для обеспечения технологического суверенитета требуется взаимодействие по всей цепочке кооперации», — отметила Гульнара Хасьянова, генеральный директор «Микрон».

Контрактом предусмотрена поставка интегральных микросхем для телекоммуникационных решений по фиксированной цене сроком на три года.