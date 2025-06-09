Lansoft и Yandex Cloud стали стратегическими партнерами в области машинного обучения

Российский разработчик корпоративного программного обеспечения ИТ-холдинг Lansoft и облачная платформа Yandex Cloud стали технологическими партнёрами и планируют совместно разрабатывать решения с применением YandexGPT и других нейросетей, доступные на платформе AI Studio, а также исследовать новые сценарии использования генеративного ИИ в ключевых отраслях — от промышленности и ритейла до телекоммуникаций, банков и фармацевтики.

На первом этапе партнёрства компании сосредоточатся на проработке гипотез по использованию технологии YandexGPT в ряде ключевых продуктов Lansoft: CDP CleverData Join – платформа клиентских данных от компании CleverData, которая собирает все данные о клиентах из любых онлайн и офлайн источников, объединяет, сегментирует и позволяет выстроить максимально персонализированную коммуникацию; LDM — платформа для управления корпоративным контентом; Goodt — современные HR-Tech и BI решения: HCM-платформа VK People Hub Talent и система автоматизации управления линейным персоналом Goodt WFM; а также BI-платформа Insight для управления бизнесом и создания бизнес-приложений.

Рассматриваемые сценарии применения нейросети включают создание интеллектуальных ассистентов, автоматическую генерацию контента, поддержку аналитических процессов и оптимизацию задач управления персоналом для повышения эффективности рабочих процессов, поддержки принятия решений и оптимизации клиентского взаимодействия.