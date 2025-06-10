ИТ-холдинг «Т1» и ННГУ будут вместе готовить ИТ-кадры

ИТ-холдинг «Т1» и Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (ННГУ) запускают совместные образовательные проекты, ориентированные на практическую подготовку студентов. Партнеры подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

В рамках сотрудничества «Т1» будет участвовать в разработке учебных программ ННГУ, привлекать своих экспертов к преподаванию, а также предоставит студентам возможности для стажировок и работы над реальными ИТ-проектами. Особое внимание будет уделено интеграции в образовательный процесс ИТ-решений, таких как платформа «Сфера» и «Инженерный анализ «Т1»» в рамках технологического оснащения вуза.

Сотрудничество с ННГУ — это проактивный шаг «Т1», направленный на развитие инженерного ИТ-образования. По итогам ранее проведенной стратегической сессии стороны уже наметили дорожную карту взаимодействия, включающую более десятка ключевых направлений совместной работы. Также в 2025 г. партнеры откроют совместную программу бакалавриата по ИТ-направлению.

«Будущее ИТ-индустрии напрямую зависит от качества подготовки молодых специалистов. Наше сотрудничество с ННГУ — это стратегическая инвестиция в развитие инженерного ИТ-образования. Мы уже многое делаем в этом направлении: участвуем в создании образовательных курсов, проводим различные мероприятия, включая "Дни карьеры", лекции, мастер-классы и интеллектуальные конкурсы, актуализируем учебные программы с учетом новейших ИТ-трендов, а также внедряем программные продукты в образовательный процесс. Наши совместные проекты позволят студентам получать самые актуальные знания и практические навыки, работая над реальными задачами с использованием передовых технологий», — сказал Алексей Фетисов, генеральный директор ИТ-холдинга «Т1».

«Партнерство с таким крупным ИТ-холдингом, как «Т1», открывает новые возможности для наших студентов и преподавателей. Уже сейчас Университет Лобачевского и «Т1» активно сотрудничают в рамках проекта ТОП-И«Т1». Это способствует обогащению наших образовательных программ, в том числе благодаря вовлечению в учебный процесс ведущих специалистов отрасли. Это позволит ННГУ готовить выпускников с компетенциями, максимально востребованными на рынке труда и отвечающими высоким стандартам цифровой экономики», — отметил ректор ННГУ Олег Трофимов.