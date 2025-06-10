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NtechLab планирует сотрудничество в сфере ИИ с Кубой

Компания NtechLab и кубинская Datys заключили соглашение, в рамках которого планируют сотрудничать в вопросах обмена технологиями и опытом в цифровой отрасли.

Стороны также договорились о возможности проведения совместных консультаций, участии в деловых мероприятиях и обмене необходимыми документами.

Datys – кубинская компания, которая является крупным поставщиком ИТ-решений в стране. Главный офис компании находится в Гаване.

«Расширение на международные рынки, безусловно, остается одним из приоритетов компании. По итогам прошлого года на международное сотрудничество пришлось около четверти нашей выручки и в этом году мы планируем не только сохранить, но и увеличить этот показатель. У нас уже есть проекты в Латинской Америке, при этом Куба – новый для нас партнер, мы рассчитываем на крепкое и долгосрочное партнерство», – отметил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

Компания NtechLab реализовала проекты в 34 странах, представлена в Латинской Америке, в Индии и других странах БРИКС, в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в странах СНГ.

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