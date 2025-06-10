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«Яндекс» объявил о стратегическом партнерстве с компанией GAC для интеграции своих сервисов в её автомобили

«Яндекс» и автомобильная компания GAC подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Теперь платформа «Яндекс Авто» станет доступна в автомобилях GAC. Это позволит адаптировать их к российскому рынку, интегрировать в них продвинутые мультимедийные функции, сделать поездки комфортнее для водителей и пассажиров.

На первом этапе сотрудничества платформа «Яндекс Авто» появится в обновленных версиях моделей GAC, которые пользуются популярностью у российских покупателей. Первым в модельном ряду GAC станет обновленный полноприводный флагманский кроссовер GS8. Для владельцев станут доступны сервисы «Яндекса», которые пригодятся в дороге: «Яндекс Карты», «Яндекс Музыка» и «Яндекс Книги».

«Яндекс» адаптирует свою платформу под модели GAC — это позволит управлять его сервисами с помощью мультимедийного экрана автомобиля и не отвлекаться на смартфон. Сервисы смогут синхронизироваться с экосистемой «Яндекса» через «Яндекс ID», благодаря этому у владельцев GAC всегда будут под рукой сохраненные адреса, личные плейлисты, любимые треки и избранные аудиокниги.

«Наши технологии уже помогают миллионам людей в повседневной жизни — например, аудитория только одних «Карт» составляет 90 млн активных пользователей. Теперь сервисы «Яндекса» станут частью автомобилей GAC. Мы будем расширять список моделей бренда, в которые интегрируем нашу платформу. В будущем покупателям также станет доступен автомобиль GAC с другими нашими передовыми технологиями, в том числе с голосовым управлением с помощью «Алисы», — сказала Екатерина Дапкус, руководитель «Яндекс Авто».

«Интеграция сервисов «Яндекса» в автомобили GAC — большой шаг для развития нашего бренда. Нам важно предлагать пользователям безопасные, простые и удобные решения в автомобилях: функции дополнительного комфорта с понятным интерфейсом, голосовым управлением и возможностью персонализации. Всё это сделает поездки на автомобилях GAC еще комфортнее», — сказал Павел Никифоров, заместитель директора департамента продаж «GAC Motor Россия».

Первые модели GAC с «Яндекс Авто» появятся в продаже в III квартале 2025 г.

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